拿回蘇打綠商標權版權爭議未止 青峰籲勿線上聽舊版歌曲

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樂團魚丁糸2月18日在台北小巨蛋開唱，由於與前經紀人的商標權糾紛已落幕，團員們在演唱會尾聲大聲喊出「我們是蘇打綠」，讓全場萬名粉絲興奮尖叫。（環球音樂提供）

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（中央社記者葉冠吟台北5日電）樂團魚丁糸2月在台北小巨蛋演唱會宣示「我們是蘇打綠」，宣告奪回原團名商標權；主唱青峰今天凌晨更在臉書呼籲不要在線上點聽舊版「蘇打綠的歌」，直指每次收聽都是「助紂為虐」，疾呼「不要給他流量！」。

青峰表示，雖然目前他們能大方講出「大家好，我們是蘇打綠」，但目前市面上能聽到以「蘇打綠」之名的所有舊有檔案、母帶，都還在被有心人士以各種辦法利用，希望歌迷別再於所有數位平台上聽舊版音樂，「你的每一次收聽，都是助紂為虐，都是在給有心人士子彈想辦法整我們」。

青峰更痛心指出：「請感受一下，要請大家別聽蘇打綠的歌，這句話是多麼難過啊」，喊話歌迷改收聽「魚版」，指出以「魚丁糸」為名的作品就是最好區別，「請安心聽，我們也會盡力復刻完剩下的幾張專輯，請再等等」。

最後青峰也隔空喊話，「至於檯面下還在幫助有心人士的各種人，我常常想起我小時候曾佩服你們，相信你們滿口講音樂有熱血有抱負，最後只是眼睜睜看著你們一個一個，變成了當初你們自己口中最嫌惡的那種大人」。

貼文公布後不少粉絲湧入支持點讚，青峰也現身在留言區回應粉絲，指出他們製作復刻專輯絕不是想炒冷飯或賺第2次錢，而是因為需要擁有這些作品的母帶，更透露「第一次也沒拿到什麼錢」。

還有粉絲集思廣益提供意見，若還是很想聽舊版專輯，又不想讓「有心人士」賺取串流版權費，能直接聽舊版CD，或用外接光碟轉錄成無損音質檔案數位存放，讓青峰點讚認同直呼：「不要給他流量！」

魚丁糸與前經紀人林暐哲因「蘇打綠」商標權、作品版權等對薄公堂，纏訟2年多；直到去年5月，林暐哲主動放棄商標權，到10月智慧財產局宣布蘇打綠團名，由團員小威掛名負責人的「蘇打綠有限公司」取得，期限為期10年，象徵6人正式取回團名。（編輯：陳仁華）1120305