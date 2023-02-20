青峰聲帶狀況起伏不定 不排斥短暫「退休」

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樂團魚丁糸「池堂影夜」演唱會19日晚間順利結束，也宣告「蘇打綠」正式回歸，主唱青峰（左3）卻透露有失聲問題，聲帶狀況起伏不定，考慮休息一陣子。（環球音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月20日

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（中央社記者葉冠吟台北20日電）樂團魚丁糸「池堂影夜」演唱會昨晚順利結束，宣告「蘇打綠」正式回歸，主唱青峰卻透露出現失聲問題，聲帶狀況起伏不定，考慮「退休一下」，讓自己和團員們身心都好好休息。

青峰在昨晚的慶功記者會表示，前陣子有天起床後，發現自己發不出聲音，嚇了一跳，趕緊去做內視鏡等檢查聲帶，醫生卻說完全沒症狀、病因，甚至連扁桃腺都沒發炎，「他覺得可能就是聲音老化」。

青峰指出，去年做魚丁糸復刻專輯和個人專輯幾乎唱了近100首歌，錄音時完全沒有問題，「沒有人在這個年紀還能這樣，可能該還就得還」，目前治療方法是調整飲食習慣，固定針灸、吃中藥養身。不過既然演唱會已結束，他笑說，炸的、辣的、冰的、甜的終於能大快朵頤一番。

青峰表示，在「池堂影夜」後會想先休息一下，把自己還給自己，面對聲音的不定性，內心有很多不安，尤其以前讓他最快樂的事就是唱歌，現在卻擔心站在台上會變不快樂的事，「不太敢確定繼續下去是不是對的，想讓這件事健康一點」，也不排斥未來降key演出。

至於「魚丁糸」和「蘇打綠」雙重身分如何進行，青峰指出，短期內還是會以魚丁糸執行舊歌復刻專輯計畫，「一首都不能少，我們要擁有自己的母帶」；至於蘇打綠，他則語帶保留說可以期待「蘇打綠日」，不過團員們都還沒有明確計畫，「名字是好不容易找回來的孩子，要好好對待它」。（編輯：張雅淨）1120220