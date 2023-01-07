魚丁糸取消2/17演唱會 不退票歌迷改看彩排創先例

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魚丁糸（蘇打綠）樂團宣布，因考量演唱會完整性及作業時間，取消加場的2月17日「池堂影夜」演唱會，已購票粉絲可觀看彩排場。（圖取自facebook.com/oaeen.fb）

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（中央社記者王心妤台北7日電）魚丁糸（蘇打綠）樂團今天宣布，因考量演唱會完整性及作業時間，取消加場的2月17日「池堂影夜」演唱會，已購票粉絲可以退票或是觀看彩排場，創下先例反而讓部分歌迷想徵票。

魚丁糸今天在臉書發文表示，因演唱會節目繁複，與外國製作團隊確認後，考量到完整性及製作時間，決定取消2月17日台北小巨蛋的「池堂影夜」演唱會，18、19日演唱會照常舉行。

魚丁糸也在社群平台Instagram動態發文表示，為了這次限定版演唱會，團隊不停來回溝通，希望讓視野死角更少、視覺裝置更有沉浸式感受，原本想透過加場讓更多歌迷參與，沒想到因為時間來不及，最後只能取消加場演出。

魚丁糸表示，團隊最後討論結果是讓沒有退票且願意進入台北小巨蛋的的歌迷，參與演唱會彩排。魚丁糸說，入場觀眾或許會看見工作人員躲也不躲地遞送樂器，或是連珠砲的英文從喇叭傳出來，又或是6個成員尷尬對看的眼神，「甚至舞台前還有蘇打屁屁們跑過來、跑過去。」

魚丁糸說，希望展現出這些亂七八糟的彩排祕辛，彌補沒有加場的遺憾。魚丁糸表示，若有觀眾想退票也沒問題，這本來就是觀眾應得的權利，但不想退票的歌迷也可以參與從沒試過的彩排場，「再一次跟17號買票的大家，說聲抱歉。」（編輯：陳政偉）1120107