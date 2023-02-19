與「蘇打綠」再一起走過 青峰感謝歌迷無條件的愛

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樂團魚丁糸「池堂影夜」台北小巨蛋演唱會最後一夜，6人19日顯得特別自在，連唱到魔王落淚段落「小時候」時，18日哭到不行的馨儀都能笑著自嘲聊天。（環球音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月19日

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（中央社記者葉冠吟台北19日電）今天是魚丁糸「池堂影夜」台北小巨蛋演唱會最後一夜，青峰說，雖然「蘇打綠」只是平凡的3個字，卻是打開他們和歌迷彼此連結的鑰匙，感謝大家一直給他們奇蹟般、無條件的愛。

昨晚魚丁糸全團6人感動宣布，「我們是蘇打綠」，讓在場歌迷直呼等太久了，台上台下一片淚海，連到了散場歌曲「萍聚」都還在大合唱、捨不得離場，還不忘呼籲今晚到場歌迷夥伴，記得多準備幾個口罩，因為淚水鼻水會止不住，開心說：「一張門票可以看到魚丁糸＋蘇打綠兩個樂團演出，雙倍享受。」

魚丁糸與前經紀人林暐哲因「蘇打綠」商標權對薄公堂、纏訟2年多，直到去年5月，林暐哲主動放棄商標權，到10月智慧財產局宣布蘇打綠團名，由團員小威掛名負責人的「蘇打綠有限公司」取得，期限為期10年，象徵6人正式取回團名。

在公布過「我們是蘇打綠」驚喜後，6人今天顯得特別自在，連唱到魔王落淚段落「小時候」時，昨天哭到不行的馨儀都能笑著自嘲，「請忘記昨天一切」。她更懊惱透露，可能因自己崩潰太久，導致昨晚演唱會稍微超時，還被工作人員打趣說得幫忙付罰款。

青峰則貼心安慰馨儀是因為補班日，導致晚開場，他還開玩笑說，若砍掉3首歌就能準時結束，「年紀大沒有辦法這樣唱，國際演唱會都只唱70、80分鐘，魚丁糸要朝這個看齊，現在可以結束了」，讓全場直呼不行。

而在唱「喜歡寂寞」前聊到寂寞話題，青峰還忽然回應起好友小S徐熙娣在送的花籃上抱怨，他都不接她電話，直呼，「我常常會不接人電話，重點是也沒有人要接她電話，早上5點誰要接啊」，發現不小心碎念太久，青峰還連忙喊，「等一下罰款跟徐熙娣收」。

當他們唱完「當我們一起走過」時，小威不小心搶快先喊出，「全宇宙的朋友大家好，我們是蘇打綠」，被青峰嫌棄太弱，沒有前2天的感動氛圍。

但青峰也接著說，3年前，休團3年的6人一起重回小巨蛋時，作為他個人演唱會彩蛋嘉賓，還不知道後面會有那麼多劫難，甚至連「蘇打綠」這個名稱都不能再講。讓小威聽到後連忙說：「就算是音樂教父，甚至音樂之父巴赫都不可以阻止我們講。」6人便再次齊聲喊出，「我們是蘇打綠」，贏得全場歡呼。

青峰最後也感性告白，雖然「蘇打綠」只是平凡的3個字，但背後有很多意義，「那是我們打開彼此之間連結的鑰匙，陪著魚丁糸走失，又陪著蘇打綠找回來」。

青峰說，偶爾生命來點意外也滿好，他們這十幾年來平平淡淡，也不會炒新聞，「老天爺覺得我們太沒梗，就讓我們上點版面。不過失去過後才有更多感受，當再回到你身邊，會覺得更值得，賦予的故事會有難以抹滅的痕跡」，感謝所有歌迷一直給予他們奇蹟般、無條件的愛。

今晚散場歌曲，魚丁糸特別改選收錄在復刻Vol. 3「無與倫比的美麗（魚版）」裡的「最後一夜（魚in summer）」為「季節限定版」演唱會畫下最感動的完美句點。現場也有不少星友到場，包含蔡康永、唐綺陽、Hebe田馥甄、Selina任家萱、張鈞甯、陳意涵、鳳小岳等。（編輯：方沛清）1120219