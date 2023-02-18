商標權糾紛落幕 魚丁糸攻蛋淚喊「我們是蘇打綠」

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樂團魚丁糸與前經紀人林暐哲商標權糾紛終於落幕，讓他們18日晚間在台北小巨蛋「池堂影夜」演唱會中感性大喊「全宇宙的朋友大家好，我們是蘇打綠！」令全場萬人興奮尖叫。（環球音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年2月18日

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（中央社記者葉冠吟台北18日電）樂團魚丁糸今天起連2天重返台北小巨蛋舉辦「池塘影夜」演唱會，與前經紀人林暐哲有關商標權糾紛在去年落幕，讓他們今晚感性含淚喊出「全宇宙的朋友大家好，我們是蘇打綠！」

繼去年2月魚丁糸（蘇打綠）合體，舉辦「池堂影夜」演唱會後，今明兩天又將在小巨蛋開唱。由於與外國團隊合作打造的舞台結構複雜、費工耗時，難以搬移到不同表演空間，魚丁糸因考量演唱會完整性及作業時間，取消原訂17日的加場、改為彩排場，讓他們打趣稱這是僅此2場的「季節限定版」演唱會。

今晚開場與去年一樣，在Must keep singing的旋律中，主唱青峰從天而降，搭配14公尺高的布幕瞬間掉落，魚丁糸以嶄新的「春遊趣」裝扮亮相，再次宣告「不管發生什麼就是要唱下去的心情」，也帶來You are, you will、「簡單生活」及「四季狂想」等新選曲。

唱完「小時候」後，貝斯手馨儀忽然落淚，接著連鍵盤手阿龔也跟著淚眼汪汪，讓青峰開玩笑說「是不是我唱太好？」

馨儀哽咽坦言每唱到這段，就會想到近年比較焦慮無助的瞬間，「但在面對無法改變的事情時，只能接受，雖然過程滿辛苦，可是再怎麼艱難，都要一步一步往前走」，但有天她回頭再看這些回憶時，「雖然有點痛，但至少接受自己的不完美」。

青峰也邊安慰馨儀邊圓場，自曝昨天彩排場唱到同段落時也莫名哭到不行，「我也是敗在史俊威（小威）太會寫歌，我平常用字遣詞比較有分寸一點，史俊威比較直爽，就很容易打動唱的人的心房」。

青峰笑說，前面就因唱「四季狂想」太用力而落枕，要鼓手小威上前幫忙按摩。

馨儀接著表示，過去300多個日子裡，雖然他們沒那麼常和歌迷見面，但完成了4張復刻專輯，錄完80多首歌。

青峰則驕傲補充，去年他還多做了個人專輯，因此幾乎錄了100多首歌，「有遇過哪個歌手這麼認真嗎？」立即贏得全場掌聲。

在唱「喜歡寂寞」前，青峰說，這幾年一直在對抗老化，聲音會無力，身體也有突如其來的狀況，「有時候心理會感到滿孤單寂寞，除了自己，沒人會理解你」，後來有次他把這些情緒寫在社群上，卻獲得許多粉絲溫暖回應。

青峰感性地向粉絲告白，「謝謝你們一起陪我變老，讓我覺得很浪漫。不管是什麼寂寞，有你們陪伴，都是很好的寂寞，希望我們都有自由面對或選擇寂寞，甚至享受或喜歡寂寞」。

演唱會尾聲，魚丁糸帶來最大的驚喜。由於去年5月前經紀人林暐哲宣布放棄「蘇打綠」商標所有權，也讓雙方多年糾紛劃下句點。6人在台上大喊「從頭到尾誰都不可以阻止我們，全宇宙的朋友大家好，我們是蘇打綠！」讓全場萬人興奮尖叫。

青峰也含淚感性說，這十幾年來因為遇到很多騙人的事情，讓他與別人互動時，都會懷疑對方是不是在騙他，但因為身旁有魚丁糸夥伴，還有始終支持的歌迷，「謝謝你們帶給我力量去相信」，並以歌曲「相信」及「無與倫比的美麗」感謝一路陪伴的人們，更數度哭到無法唱。（編輯：戴光育）1120218

樂團魚丁糸18日晚間在台北小巨蛋開唱，由於與前經紀人的商標權糾紛已落幕，團員們在演唱會尾聲大聲喊出「我們是蘇打綠」，讓全場萬名粉絲興奮尖叫。（環球音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年2月18日

樂團魚丁糸18日起一連2天重返台北小巨蛋舉辦「池堂影夜」演唱會，睽違1年再與歌迷相聚，主唱青峰（前）笑說因唱「四季狂想」太用力而落枕，還要鼓手小威（後）上前幫忙按摩。（環球音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月18日