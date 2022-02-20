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萬人抗寒流響應魚丁糸攻蛋 青峰糗把粉絲認成媽

2022/2/20 22:40（2/20 22:51 更新）
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樂團魚丁糸「池堂影夜」演唱會第2場20日晚間在台北小巨蛋開唱，主唱青峰（持麥克風者）感慨粉絲都和他們一起長大了，幽默直呼現場像中年人聚會。（環球提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年2月20日
樂團魚丁糸「池堂影夜」演唱會第2場20日晚間在台北小巨蛋開唱，主唱青峰（持麥克風者）感慨粉絲都和他們一起長大了，幽默直呼現場像中年人聚會。（環球提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年2月20日
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（中央社記者葉冠吟台北20日電）樂團魚丁糸「池堂影夜」演唱會第2天，1萬粉絲不畏攝氏9度低溫齊聚台北小巨蛋，青峰不改幽默笑言現場像中年人聚會，粉絲年紀都大了，更在尋找媽媽身影時，還不小心認錯人。

青峰昨晚演唱「小情歌」時，台下粉絲用手機閃光燈海陪伴，讓他數度哽咽，害羞用「太土了」來遮掩，許願之後魚丁糸、吳青峰未來演唱會都禁止使用。

不過今天開唱前，青峰透過社群動態及現場廣播，再次提醒粉絲不可以開手機燈，更大力澄清，「其實我是看到手機燈被氣哭，欸…不是啦！是因為聽到你們的大合唱」。青峰也補充解釋，開手機燈就會看不到粉絲的臉很可惜，也會影響到現場燈光設計，更祭出違規就取消最後點歌時段，果然奏效，全場粉絲都很乖。

第2天開唱，魚丁糸以歌曲Must keep singing、「空氣中的視聽與幻覺」、「交響夢」揭開序幕，團員們也顯得放鬆許多，青峰幽默說：「想講的話昨天新聞都寫了，不用再講，昨天都已經超時了。」但阿福還是感性再次強調，「只要6個人站在這裡，和大家一起，就是很值得快樂的事情」。

在唱完組曲後，青峰和馨儀感慨粉絲都和他們一起長大了，現場很像中年人聚會，在得知有粉絲，是在爸媽車上聽到他們的歌，讓青峰直呼好討厭，「有人說從小學聽到大學，我真的無法反駁」。今晚青峰媽媽也到現場力挺兒子，沒想到青峰卻把穿粉紅色外套的粉絲錯認成媽，讓他尷尬圓場「妳幹嘛cosplay吳美麗（青峰媽媽）啦」。

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走過與前經紀人林暐哲的官司風波，在唱「喜歡寂寞」前，青峰有感而發，自己曾參與過兩個樂團，一個是「蘇打綠」，一個叫「魚丁糸」，以前唱「無與倫比的美麗」，現在唱「無與倫比的醜陋」，但不後悔，有這些經歷，才能把小宇宙長成現在的大宇宙。不過青峰感性沒有太久，不改妙語如珠說話方式，當講到「吉他」時，馬上接話，「吉他、把他們吉死，有些人就是欠吉」。

一路走來，團員6人始終相伴度過風雨，不但以魚丁糸身分正式回歸登上小巨蛋開唱，日前也發行復刻蘇打綠專輯的企劃「魚丁糸復刻計畫全新系列」，一同回顧這17年來的音樂旅程，再度攜手完成每一首都是自己寶貝的作品。（編輯：方沛清）1110220

樂團魚丁糸登上台北小巨蛋舉辦「池堂影夜」演唱會，20日為第2天開唱，1萬名粉絲不畏攝氏9度低溫齊聚同樂。（環球提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年2月20日
樂團魚丁糸登上台北小巨蛋舉辦「池堂影夜」演唱會，20日為第2天開唱，1萬名粉絲不畏攝氏9度低溫齊聚同樂。（環球提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年2月20日
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