張艾嘉「燈火闌珊」3封金馬影后 喜愛劇本不計酬勞

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（中央社記者葉冠吟台北23日電）金馬影后張艾嘉時隔36年，3奪金馬后冠之作「燈火闌珊」即將登台，被視為獻給霓虹燈匠人的真摯情書。張艾嘉還因太喜歡劇本不計酬勞參演，並感性指出電影產業其實也像霓虹燈。

香港電影「燈火闌珊」描述張艾嘉飾演的「美香」難以接受丈夫「阿鑣」（任達華飾）意外逝世後，一直鬱鬱寡歡，惦記著與亡夫在霓虹招牌燈下的浪漫往事。直到有天在家中整理亡夫遺物時，發現對方秘密的霓虹燈工廠鑰匙，更遇到亡夫的徒弟LEO（周漢寧飾），才得知亡夫遺願是想重造一個已拆除的霓虹燈牌。

全片為香港新銳導演曾憲寧首部執導作品，榮登香港亞洲電影節閉幕片。他先前受訪被問及如何找到影帝任達華和影后張艾嘉參演時表示：「我一直很喜歡張姐的電影，我想如果能找到她演出，一定會是很神奇的旅程，於是就戰戰兢兢地送上劇本，沒想到張姐真的一口答應！」

除了想提攜電影圈後輩外，張艾嘉去年也在第59屆金馬獎頒獎典禮致時分享，她非常喜歡「燈火闌珊」的劇本，對故事很有感觸，「這部片講的是消失和轉變，從香港消失的霓虹燈特色，去緬懷人事的消逝，其實電影產業就像霓虹燈，曾經在各地發光發亮，讓我想加倍努力地去保存電影。」

為演出到位，開拍前張艾嘉和飾演任達華學徒的周漢寧，都要跟真正的霓虹燈管師傅上課，掌握霓虹燈製作過程。張艾嘉透過片商表示，自己大開眼界，「那些屈管、吹管的手藝真的不簡單，很難想像以前香港滿街都是五光十色的霓虹招牌，是如何做出來的，現在香港也僅存幾位師傅了，應該要辦展覽保存這文化」。

「燈火闌珊」將於4月14日在台正式上映。（編輯：管中維）1120323