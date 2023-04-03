張艾嘉自我提醒勿停下來 盼觀眾不忘大銀幕感動

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金馬影后張艾嘉演出電影「燈火闌珊」，在片中藉由面對丈夫過世以及香港霓虹燈產業，成為送給香港的情書。張艾嘉說，香港霓虹燈從最燦爛變成像是違章建築，霓虹燈的燦爛就像是女主角對丈夫的愛，等到丈夫過世才懂遺憾。（甲上娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 112年4月3日

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（中央社記者王心妤台北3日電）張艾嘉憑電影「燈火闌珊」第3度封金馬影后，她與導演曾憲寧今天分享拍攝點滴。張艾嘉認為，與新導演合作總有不同收穫，也會自我提醒不要停下來，盼觀眾能進電影院支持作品。

張艾嘉去年憑藉電影「燈火闌珊」第3度奪金馬影后，也問鼎今年香港金像獎最佳女主角獎。

張艾嘉、曾憲寧今天接受台灣媒體視訊訪問，張艾嘉表示，一直以來都很喜歡與新導演合作，尤其擔心在同行業待久，會覺得很多事情都是理所當然，「我常常提醒自己，也害怕自己會退步，不喜歡自己停頓，每次跟新導演合作都學到新東西。」

「燈火闌珊」藉由張艾嘉在片中面對丈夫過世以及香港的霓虹燈產業，成為送給香港的情書。張艾嘉指出，香港的霓虹燈從最燦爛變成像是違章建築，霓虹燈的燦爛像是女主角對丈夫的愛，等到丈夫過世才懂遺憾，「很多時候我們會有很多自私自我的情緒，直到那些東西消失後才會發現它的珍貴。」

作為新銳導演，曾憲寧笑說，得知能與張艾嘉合作的感覺像是中樂透，合作過程中，張艾嘉不只不會擺出前輩的樣子，也都以平等的態度溝通。

曾憲寧指出，難忘張艾嘉對任何事情都保有好奇心，像是到霓虹燈工廠學習製作霓虹燈時，「張姐永遠的年輕，就是（來自）對什麼事情都有好奇。」

曾憲寧說，張艾嘉也讓角色更有靈魂，像是女主角的神經質及喪夫的心情，因為張艾嘉當時已演了其他家人也去世的角色，希望這次有不同的表現，加入可愛、活潑的元素，像是偷手機的過程，原本劇本設定她跑得比年輕演員周漢寧慢，「但張姐說她平時都會跟發哥（周潤發去爬山），應該跑得比年輕人快。這些調整都很可愛。」

張艾嘉分享，她與周漢寧對戲時，能感覺對方初期有刻意討好，但相信對方有感受到她是個直來直往的人，「角色需要生命。我希望演員來的時候不是帶著美麗的臉孔或很大的名氣，而是帶著角色變成劇本裡的人。這也是我當導演的要求，我希望每個在片場看到我的人不覺得我是張姐，而是美香（角色名）。」

她表示，對於大銀幕給予觀眾的感動有很深感觸，尤其在國外影展看到名字出現在大銀幕，會有一份驕傲，「看到大大的名字，會覺得我一定要更努力演的更好。」她也希望觀眾能進入電影院看電影，「因為在大銀幕看電影真的很不一樣。」

「燈火闌珊」將於14日全台上映。（編輯：戴光育）1120403

金馬影后張艾嘉（右）與香港影帝任達華（左）在電影「燈火闌珊」中飾演夫妻，導演曾憲寧受訪時透露，選擇這個組合是因為覺得2人很有夫妻臉。（甲上娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 112年4月3日