黃秋生「白日青春」護童星 讚導演劉國瑞發展性高

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（中央社記者王心妤台北26日電）港星黃秋生以「白日青春」摘下金馬影帝，導演劉國瑞也奪金馬雙獎。黃秋生透露，因為擔心童星林諾生病，曾和劉國瑞溝通不讓其下水拍攝。他並稱讚劉國瑞好溝通，未來發展性高。

「白日青春」故事描述巴基斯坦裔難民男孩莫青春（林諾飾）一心想跟著家人移民加拿大，沒想到父親車禍過世，而在70年代偷渡到香港、與兒子關係疏離的計程車司機陳白日（黃秋生飾），面臨內心糾結，與莫青春展開一段情誼。這部作品讓黃秋生摘下第59屆金馬獎最佳男主角獎，劉國瑞也獲得最佳原著劇本、最佳新導演。

黃秋生與劉國瑞日前接受台灣媒體訪問時談到拍攝過程，黃秋生表示，其中一場林諾需要下水拍攝的戲，因為覺得天氣太冷，真的拍了又不會只拍一顆鏡頭，若林諾生病，還可能會影響後續拍攝，「整個戲停了怎麼辦，你（劉國瑞）輸得起嗎？晚上下水很危險，旁邊要有人保護」。

對於這段戲，劉國瑞認為黃秋生說得有道理，討論過後採取折衷方式拍攝。劉國瑞表示，身為導演會注意每個角色的狀態，但有時想法可能太過單一，若有演員給予意見是件好事。

黃秋生稱讚劉國瑞是個好溝通的導演，未來發展性高，「他有很平和的個性，也有自己的堅持，那種堅持不會弄到別人反感，這種個性對他來說，將來會有很好的發展。」

「白日青春」將於31日上映。（編輯：管中維）1120326