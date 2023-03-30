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蔡健雅限時不限量賣黑膠經典 田馥甄8月攻蛋開唱

2023/3/30 13:54
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（中央社記者王心妤台北30日電）歌后蔡健雅將於5月在台北小巨蛋開唱，同時將3張專輯製成黑膠唱片版本，上週開賣即售完後，今天再宣布限時預購；另一名歌后田馥甄今天宣布，將於8月在台北小巨蛋開唱。

蔡健雅將專輯Goodbye & Hello、「說到愛」和「失語者」製成黑膠唱片發行，24日上架後4小時售罄。她今天透過經紀公司表示，不希望看到黃牛哄抬價格，決定即日起開放限時預購至4月7日止。

蔡健雅今天透過經紀公司分享選擇Goodbye & Hello是因這張專輯不僅是全創作專輯，也是第一次製作並擁有母帶權利的起點；「說到愛」是意識到應該愛自己並與靈魂和解的轉折點；「失語者」則是在概念、細節和複雜度有新的挑戰，她表示，「這張專輯是我私心任性堅持要做成黑膠的，公司一開始都勸我下次再考慮，但我與它的情感無人能理解。」

對於即將開唱，蔡健雅表示目前維持健身、練瑜伽的規律運動，並以吃好、睡好、心情好的方式備戰演唱會。

另外一名歌后田馥甄今天度過40歲生日。她昨晚在臉書感謝歌迷陪伴，仍舊在學習不揮霍健康、不浪費時間、不糾結發生過的事，也不輕易自我責備。她表示，今年最棒的生日禮物是能夠8月在台北小巨蛋開唱，將心情唱成歌與歌迷分享。

田馥甄的唱片公司今天也表示，她將於8月5日、6日、11至13日在台北小巨蛋舉辦5場演唱會，預計5月起售門票。（編輯：李亨山）1120330

#蔡健雅
#田馥甄
#台北小巨蛋
蔡健雅
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