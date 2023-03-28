周杰倫摘全球銷量冠軍 成首名奪冠華語歌手

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國際唱片業協會28日公布2022「全球十大專輯銷量榜」歌手周杰倫專輯「最偉大的作品」被選入2022全球十大專輯銷量榜冠軍，不只是首度有華語專輯擠進前10名，更是首名奪冠華語歌手。（杰威爾音樂提供）中央社記者王心妤傳真 112年3月28日

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（中央社記者王心妤台北28日電）金曲歌王周杰倫被國際唱片業協會選入2022全球十大藝人榜，專輯「最偉大的作品」今天再被選入2022全球十大專輯銷量榜，不只是首次有華語專輯擠進前10名，也成為首名奪冠的華語歌手。

周杰倫的經紀公司今天表示，2022全球十大專輯銷量榜是依據2022年實體專輯和數位專輯的全球綜合銷量而定，周杰倫去年7月推出作品後獲得銷量冠軍。這次是首次有華語專輯進入前10名，也讓周杰倫成為首名奪冠的華語歌手。

影片來源：周杰倫 Jay Chou

對於獲得肯定，周杰倫今天透過經紀公司表示，Jay Chou對西方國家的人來說，可能覺得是好萊塢電影「青蜂俠」的Kato、在韓國是電影「不能說的秘密」的演員及導演、在日本則是電影「頭文字D」的演員，或許有人不知道周杰倫本業是個音樂創作人。

周杰倫表示，感謝歌迷從他出道到現在的支持，「在這麼多語言的世界，華語音樂衝到第一，真的很開心。代表我的音樂已經跨了時代、不退流行，這個第一是屬於你們的。」

周杰倫表示，音樂和魔術都是無國界的，如果聽眾能了解歌詞會有更深的感觸，未來會在音樂中放進不同語言，讓聽眾不要被語言限制，「讓更多人能夠聽懂我音樂的內容。」

國際唱片業協會首席執行長摩爾（Frances Moore）表示，周杰倫的職業生涯跨越超過20年，已證明他的才華，以及能與世界各地歌迷建立深厚的友誼。（編輯：張雅淨）1120328