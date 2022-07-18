周杰倫傲登8大城市看板 網友樂呼哪裡都是你

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（中央社記者葉冠吟台北18日電）樂壇天王周杰倫新作「最偉大的作品」頻傳捷報，更登上紐約時報廣場與美英加等國8大城市看板，讓網友開心直呼：「哪裡都是你！」

周杰倫睽違6年發片，各個數位音樂串流平台也為他推出許多重點企劃，包括YouTube Music、Spotify陸續在加拿大多倫多、美國洛杉磯、台北西門町、英國倫敦等全球8個城市，露出周杰倫肖像的巨型戶外大銀幕。

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其中最引人注目的，莫過於座落在紐約時報廣場（Times Square）25層樓高的巨幕，讓歌迷笑稱：「周杰倫，真的哪裡都是你！」周杰倫也在IG秀出照片，並用英文開心表示，如果大家在時報廣場看到他，別忘記標註他。

在台灣Spotify蟬聯3年華語歌手第一名寶座的周杰倫，這回發片也成為單日流量最高的藝人及專輯，先前Spotify曾與「傻瓜龐克」（Daft Punk）、女神卡卡（Lady Gaga）、怪奇比莉（Billie Eilish）、防彈少年團（BTS）等藝人合作推出Enhanced Album，周杰倫也成為與Spotify首位合作Enhanced Album的華語流行歌手。（編輯：張雅淨）1110718