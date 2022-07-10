周杰倫新歌MV砸1350萬巴黎拍攝 刷新製作費紀錄

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歌手周杰倫新歌「最偉大的作品」MV製作費高達新台幣1350萬，並遠赴法國巴黎拍攝，而彈奏的古典鋼琴，就是周杰倫在巴黎創作紀錄片中，在舊貨市場尋寶到的那台，費盡心思特別租借。（杰威爾音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年7月10日

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（中央社記者葉冠吟台北10日電）樂壇天王周杰倫自導自演的「最偉大的作品」MV，穿梭法國巴黎街頭、藏滿藝術彩蛋，討論度高，YouTube上線3天觀看次數破千萬，製作費高達新台幣1350萬元，刷新自身以往紀錄。

「最偉大的作品」MV呈現如拍電影般細緻講究，片中時空之旅從一段鋼琴彈奏開始，周杰倫團隊透露，這段鋼琴曲就是電影「不能說的秘密」曲目「琴房」的變奏版，而彈奏的古典鋼琴，就是周杰倫在巴黎創作紀錄片中，在舊貨市場尋寶到的那台，費盡心思特別租借。

而鋼琴要運進拍攝場景莎瑪麗丹（Samaritaine）百貨公司，也工程浩大，請來大吊車將鋼琴吊掛到頂層，再緩慢垂吊完美降落在百貨頂樓。莎瑪麗丹百貨公司是具152年歷史、古典與現代風格並存的建築物，團隊指出，2016年周杰倫在巴黎拍攝「告白氣球」MV時，就在羅浮宮旁的塞納河畔，注意到正在整修的莎瑪麗丹，去年他再度造訪時對它有更多認識。

周杰倫說，當時他想著若能在這個巴黎新地標拍MV，那就太酷了，「然後我看一些舊照片，當時很多人圍在樓梯邊上看表演，我就在想，如果我把一台老鋼琴放在莎瑪麗丹的頂樓，我彈奏著，就這樣穿梭時空回到過去，這樣不是很cool嗎？」

事實上，這也是莎瑪麗丹百貨公司首次外借給歌手拍攝MV，團隊運用百貨打烊後的9小時內，完成搭景、拍攝、拆景，時間緊迫，但也僅借用2個晚上完成這部分場景拍攝；另外也有前往藍色列車餐廳、凡登廣場、圓亭咖啡廳取景。

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團隊透露去年10月在巴黎拍攝這支MV時，動用許多法國在地工作人員，包含20位臨演與近50位幕後夥伴協助；後製特效則出動3家公司、18位特效師同步進行，花費1個月才完成；更特別的是，這首歌是先拍完MV才完成歌詞。

「最偉大的作品」將於15日正式發片，數位預購在60小時內突破272萬張；實體專輯首批5萬張也在預告當天銷售一空，公司已緊急追加製作3萬張。（編輯：陳仁華）1110710