周杰倫睽違6年再出新專輯 前導片曝光超狂創作[影]

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影片來源：周杰倫 Jay Chou

（中央社記者葉冠吟台北20日電）華語樂壇歌王周杰倫距離推出上一張專輯已是6年前，昨晚他曝光在法國拍攝的新專輯前導片，預告新作將於7月15日發行，更挑戰在巴黎火車站創作、拿復古器材在歌劇院錄音配唱。

周杰倫最近期的專輯是2016年的「周杰倫的床邊故事」，先前他透露新專輯將在6、7月發行，讓歌迷相當期待，果真6月19日晚上就在YouTube頻道釋出長達11分鐘的「周杰倫2022年專輯前導 . 巴黎創作紀錄片」，證實好消息。

影片中，周杰倫和好友們前往巴黎的舊貨市場，賣關子要買跟專輯有關的東西，透露要寫老歌。周杰倫除了入手50年代的麥克風外，還相中一架1872年的古董鋼琴，心血來潮即興彈奏一段旋律，獲得現場民眾掌聲，沒想到，鋼琴竟要價100多萬歐元，周杰倫最後只好作罷。

接著周杰倫來到巴黎車站彈鋼琴寫歌，表示想改變創作氛圍，「有些人在廁所、洗澡時，創作環境非常重要，我要挑戰在車站寫歌。」隨後便無視周邊往來人潮，投入地在車站彈鋼琴創作，好友只能在旁邊喝咖啡等他。

影片最後，周杰倫帶著剛買到的復古麥克風、錄音器材前往巴黎歌劇院，霸氣表示，「誰說拍MV才能找漂亮地方，錄音也可以。」便站在歌劇院中心開始錄音配唱。

影片上架後立即吸引數十萬粉絲觀看，留言表示創作過程太酷了、超級期待，只有周杰倫才能超越周杰倫，更直呼「創作皇帝終於回來了」。（編輯：張雅淨）1110620