周杰倫新歌點閱狂飆 衝加拿大、澳洲音樂發燒之冠[影]

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影片來源：周杰倫 Jay Chou

（中央社記者王心妤台北8日電）歌王周杰倫近期搶先釋出新歌「最偉大的作品」MV，上架至今在YouTube破800萬次點閱，在台灣、香港、新加坡、馬來西亞都是發燒影片第一名，加拿大、澳洲則是音樂發燒第一名。

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周杰倫自導自演新MV「最偉大的作品」，化身時空旅人重返1920年代邂逅知名藝術家們，包含馬格利特經典畫作「男人之子」、達利的「軟鐘」、莫內「睡蓮」，常玉的花朵，周杰倫希望藝術能讓更多人喜歡，讓大家感覺到藝術無處不在。

周杰倫新歌MV上架24小時後統計，在台灣的YouTube攻下發燒影片、音樂發燒影片雙榜第一名，也在香港、新加坡、馬來西亞、加拿大、澳洲等地摘下發燒影片第一，就連新加坡、加拿大、澳洲也是音樂發燒影片第一，同時在德國、法國、美國也都榜上有名，衝上前十名，英國更是獲得第二名。（編輯：張芷瑄）1110708