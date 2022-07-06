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周杰倫新歌MV致敬不能說的秘密 邀郎朗鬥琴[影]

2022/7/6 18:34（7/6 18:41 更新）
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影片來源：周杰倫 Jay Chou

（中央社記者王心妤台北6日電）歌手周杰倫今天釋出新專輯同名歌「最偉大的作品」MV，化身時空旅人宛如致敬首部自編自導電影「不能說的秘密」，跟藝術家達利、莫內、常玉互動，並邀知名鋼琴家郎朗「鬥琴」。

周杰倫自導自演新MV「最偉大的作品」，化身時空旅人重返1920年代邂逅知名藝術家們。周杰倫表示「不管怎樣，這作品有郎朗、Ray這些厲害的音樂人加入，還有歌詞提到的這些偉大的藝術家，對我來說，它就是最偉大的作品。」

MV中，周杰倫與友人在某個夜晚來到巴黎152年歷史的莎瑪利丹百貨（La Samaritaine）彈奏鋼琴，接著時空移動到了1920年。不只藝術家重新活過來，也出現瑪格麗特經典畫作「男人之子」、達利的「軟鐘」、莫內「睡蓮」，常玉的花朵，讓聽眾跟著音樂進入一趟貼近藝術的奇幻旅程。這段致敬電影「不能說的秘密」的時空跳躍劇情，還邀請郎朗加入鬥琴行列，為MV增色。

郎朗誇獎MV創意十足，流行卻又經典。他透露周杰倫5年前就有這個想法，希望能讓更多人注意到藝術領域，「很開心我的好兄弟杰倫邀請我參與MV，還有我多年的好友謝迪參與了詞的想法。這是一支里程碑的MV作品，在很多方面上都是很有意義的。」

周杰倫新專輯「最偉大的作品」將於15日發行，8日開始預購。（編輯：陳政偉）1110706

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