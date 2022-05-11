江蕙升格當「姑姑」 成功預言周杰倫喜迎女兒

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歌手周杰倫（左）與江蕙（右）曾合作歌曲「落雨聲」，兩人因此成為好友，私下也常相約見面，江蕙退隱歌壇後仍與周杰倫一家維持友誼。（杰威爾音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年5月11日

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（中央社台北11日電）歌手周杰倫日前迎來第三胎女兒誕生，退隱歌壇的台語歌后江蕙也樂得當「姑姑」，其實周杰倫與妻子昆凌去年赴美工作前曾問江蕙想要什麼禮物，江蕙僅笑說「帶個寶寶」，沒想到預言竟成真。

周杰倫曾與江蕙合作歌曲「落雨聲」，兩人因此成為好友，私下也常相約見面，江蕙退隱歌壇後仍與周杰倫一家維持友誼。周杰倫去年7月到美國工作前，曾問過江蕙想要什麼禮物，江蕙回應：「不用帶什麼禮物啦，帶一個寶寶回來就好。」昆凌當時笑回：「看緣分。」

周杰倫與昆凌從美國返台後，等不及要分享好消息，江蕙馬上說：「我猜...是不是你們有了？」沒想到江蕙的一句話竟成真，周杰倫也迎來第三胎女兒平安誕生。

江蕙與周杰倫感情如姊弟般深厚，為了分享好運，江蕙特別以「姑姑」的新身分挑選蜂蜜燕窩黃金糖與親友分享，希望能將甜蜜滋味透過糖果傳遞給親朋好友。（編輯：張雅淨）1110511