還在流浪靈感來自古老小鎮 周杰倫新歌上架專輯賣破500萬張[影]

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影片來源：周杰倫 Jay Chou

（中央社記者王心妤台北15日）歌王周杰倫新專輯「最偉大的作品」，至今數位專輯賣破482萬張、實體破19萬張。他在新歌「粉色海洋」更邀5歲兒子獻聲：「我很帥喔...要去兜風嗎？」，萌邀粉絲兜風成亮點。

周杰倫今天凌晨公布第二波主打歌「還在流浪」，他分享創作源起是因到外地工作，一個古鎮上擁有老書攤、老舊的車站、空曠的車廂、鏽斑的牆，啤酒罐散落地上，繁華過後的蕭瑟感，就像老電影一樣迷人。

周杰倫後來跟作詞人方文山分享，方文山決定以流浪作為主題寫詞，描述一名旅人寫信給心中牽掛的她，「當你收到信我還在流浪，即使距離遙遠，心中依然牽掛。」

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方文山表示，「寫信在現代幾乎比較少見，但是寫信比較浪漫，所以我用寫信來作為情感上的傳達。」在MV中，周杰倫飾演旅人，方文山則親筆寫下「親愛的／你現在怎麼樣」等文字，出現在畫面中，更增添人情溫度。

方文山談到周杰倫新歌「最偉大的作品」，他說：「從場景的分析，到藝術史的相關，MV內容造就了討論風潮，也讓更多人了解到藝術家的故事及作品，是蠻好的效應。」（編輯：屈享平）1110715