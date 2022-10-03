周杰倫巴黎同框球王梅西 大秀GD、鄭秀文合影

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（中央社記者葉冠吟台北3日電）歌手周杰倫最近到法國參加巴黎時裝週，頻頻在社群上秀出驚喜合照，從阿根廷足球名將梅西、韓國歌手GD權志龍到香港女星鄭秀文等，照片還被巴黎聖日耳曼球隊放在官方社群上。

長期關懷弱勢兒童的周杰倫，日前成為巴黎聖日耳曼足球隊（PSG）公益基金會贊助人，日前和老婆昆凌一起參與巴黎時裝週，也去看聖日耳曼足球隊的球賽，更與足壇傳奇人物梅西（Lionel Messi）相見歡，兩人拍下珍貴合影。

周杰倫也在社群平台Instagram發文表示，很榮幸受到球隊總裁阿爾赫萊菲（Nasser al-Khelaifi）的歡迎，兩人小聊了一下，他還見到足球傳奇人物梅西。

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巴黎聖日耳曼球隊也將當天來看球賽的嘉賓，包括好萊塢演員娜塔莉波曼（Natalie Portman）、權志龍（G-Dragon，GD）等照片，共同放在IG一則來賓圖輯上，周杰倫與昆凌場上看球的合照，更是在首頁露出，顯見巴黎聖日耳曼球隊對周杰倫夫婦來訪的重視。

在時裝週中，周杰倫也在IG限時動態發文分享點滴，不乏與大咖藝人合照，還巧遇香港天后鄭秀文，鄭秀文見到他直言：「好久不見，嘿你瘦了啊！」周杰倫笑回：「哈哈，瘦了！」事後鄭秀文也在IG分享兩人合影，開心寫下：「What a beautiful day（多麼美好的一天）在時裝show中遇到Jay。」（編輯：張雅淨）1111003