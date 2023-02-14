攻蛋一波波 蔡健雅5/6開唱、林志炫5/20回歸

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金曲歌后蔡健雅在西洋情人節驚喜宣告，5月6日、7日將重返台北小巨蛋開唱，祝福大家不管單身、有伴都要對自己好。（水晶共振提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月14日

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（中央社記者葉冠吟台北14日電）年後演唱會一波接一波。金曲歌后蔡健雅在情人節驚喜宣告，5月6日、7日重返台北小巨蛋開唱，祝福大家不管單身、有伴都要對自己好；歌手林志炫5月20日也睽違6年攻蛋。

繼2021年頂住COVID-19疫情壓力，蔡健雅在台北小巨蛋舉辦「給世界最悠長的吻」演唱會後，2022年在金曲獎大豐收、勇奪生涯第4座金曲歌后。

蔡健雅1月生日時就曾和粉絲透露「請把5月留給她」，果真在情人節在臉書開心寫下：「還記得我們的約定嗎？」宣告今年5月6日、7日重返台北小巨蛋加場開唱，將於3月4日中午12時在拓元售票系統開賣。

蔡健雅強調這2場演唱會不是返場，而是全新出發，也是升級版音樂饗宴，將有許多2.0的驚喜。同時她也藉情人節以「讓浪漫作主」一曲送愛給大家，並表示：「不管是單身或有伴，做什麼都好，只要是從愛和疼愛為出發點，要對自己好一點！」她透露今天沒特別計畫，「打算就簡單去上個瑜伽課，伸展舒緩身體。這就是我疼愛自己的方式」。

出道逾30年的歌手林志炫日前宣告睽違6年，將於5月20日重回台北小巨蛋，舉辦「我忘了我已老去」世界巡迴演唱會。門票選在情人節這天在寬宏售票系統開賣，也無預警公開新歌「我忘了我已老去」MV，給歌迷朋友們滿滿的驚喜。

林志炫透過主辦單位分享，3年前遇到這首歌時，他正值人生中途，往前看是30年的歌唱生涯，往後看是再唱30年的期望，所以當時許下心願：「希望80歲時還能再開演唱會」，雖因COVID-19疫情讓歌曲進度延宕，但也讓他體悟到：「老是生命進行式，只要轉個念不要受到年紀數字束縛，全力去做自己想做的事，老去就不可怕」。

今年跨年舞台以「妙妙妙」、「我是女生」等金曲，掀起一波回憶殺的「平民天后」徐懷鈺，今天也宣布4月14日舉辦個人專場演唱會，近期已積極健身為演唱會備戰，相關地點與售票資訊將在近期公開。（編輯：李亨山）1120214

歌手林志炫日前宣告睽違6年，將於5月20日重回台北小巨蛋，舉辦「我忘了我已老去」世界巡迴演唱會。（寬宏藝術提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月14日