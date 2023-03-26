張清芳6月攻蛋門票售罄 笑稱壓力來了健身去
2023/3/26 15:53（3/26 17:19 更新）
歌手張清芳相隔8年再唱進台北小巨蛋，6月將舉辦TimeLESS演唱會，主辦單位26日宣布，門票開賣9分鐘後完售，正在討論是否加場。（上引娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 112年3月26日
（中央社記者王心妤台北26日電）金曲歌后張清芳將於6月在台北小巨蛋舉辦TimeLESS演唱會，主辦單位今天宣布開賣9分鐘後完售，正在討論是否加場。張清芳除感謝歌迷支持，也笑說：「壓力來了，出發健身去。」
張清芳繼2015年在台北小巨蛋舉辦「芳華盛宴」演唱會後，相隔8年再唱進台北小巨蛋。此次演唱會主題TimeLESS象徵張清芳雋永的熟悉歌聲，陪伴著樂迷，也勾起每個人回憶中的那首張清芳經典。
張清芳曾透過經紀公司表示，近幾年曾閃過「不如休息」的念頭，但每次閃過，身邊就會有聲音希望她繼續唱下去。她表示，這次開唱很大一部分原因是因為即將赴美留學的兒子，希望這場演唱會當作送給兒子即將上大學的禮物。
對於演唱會門票售罄，張清芳表示，真的很感謝多年來一路支持她的歌迷，心中只有滿滿的感謝。她也笑說：「壓力來了，出發健身去。」主辦單位上引娛樂表示，正在討論是否加場，若有消息將第一時間公開。（編輯：張雅淨）1120326
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