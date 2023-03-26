更多編輯台推薦新聞：
蒲亭升高核威脅 俄羅斯核武規模與指揮權一篇看懂
國際

蒲亭升高核威脅 俄羅斯核武規模與指揮權一篇看懂

宏都拉斯外長致函吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作斧鑿深
政治

宏都拉斯外長致函吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作斧鑿深

埃及古神廟逾2000個公羊頭木乃伊出土 凸顯法老王地位
國際

埃及古神廟逾2000個公羊頭木乃伊出土 凸顯法老王地位

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂
演唱會
新聞專題
演唱會1/216
首頁 / 娛樂

張清芳6月攻蛋門票售罄 笑稱壓力來了健身去

2023/3/26 15:53（3/26 17:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
歌手張清芳相隔8年再唱進台北小巨蛋，6月將舉辦TimeLESS演唱會，主辦單位26日宣布，門票開賣9分鐘後完售，正在討論是否加場。（上引娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 112年3月26日
歌手張清芳相隔8年再唱進台北小巨蛋，6月將舉辦TimeLESS演唱會，主辦單位26日宣布，門票開賣9分鐘後完售，正在討論是否加場。（上引娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 112年3月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北26日電）金曲歌后張清芳將於6月在台北小巨蛋舉辦TimeLESS演唱會，主辦單位今天宣布開賣9分鐘後完售，正在討論是否加場。張清芳除感謝歌迷支持，也笑說：「壓力來了，出發健身去。」

張清芳繼2015年在台北小巨蛋舉辦「芳華盛宴」演唱會後，相隔8年再唱進台北小巨蛋。此次演唱會主題TimeLESS象徵張清芳雋永的熟悉歌聲，陪伴著樂迷，也勾起每個人回憶中的那首張清芳經典。

張清芳曾透過經紀公司表示，近幾年曾閃過「不如休息」的念頭，但每次閃過，身邊就會有聲音希望她繼續唱下去。她表示，這次開唱很大一部分原因是因為即將赴美留學的兒子，希望這場演唱會當作送給兒子即將上大學的禮物。

對於演唱會門票售罄，張清芳表示，真的很感謝多年來一路支持她的歌迷，心中只有滿滿的感謝。她也笑說：「壓力來了，出發健身去。」主辦單位上引娛樂表示，正在討論是否加場，若有消息將第一時間公開。（編輯：張雅淨）1120326

#張清芳
#台北小巨蛋
#芳華盛宴
張清芳
張清芳睽違8年宣布攻蛋 自揭多次閃過休息念頭
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
沈文程出道40年首開個唱 張菲無酬力挺稱還活著