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兒子高雄場驚喜現身助陣 張清芳淚喊：確定不是AI？

2024/3/3 10:02
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（中央社記者葉冠吟台北3日電）歌壇「東方不敗」張清芳TimeLESS演唱會昨晚移師高雄，徐佳瑩、卜學亮擔任嘉賓力挺，在美國唸書的兒子Nathan更無預警現身，讓張清芳嚇到喜極而泣蹲在舞台上，直呼：「你確定不是AI嗎？」

張清芳這次演唱會每回嘉賓都金光閃閃，台北兩場有E.SO瘦子、Ella陳嘉樺、劉若英和盧廣仲等，連江蕙都成座上賓，更破例為她開金口。

昨晚第1名嘉賓是同名之誼的好友「師兄」卜學亮，除了合唱「哎唷喂呀」外，卜學亮更獻唱創下YouTube千萬點擊率的「超跑情人夢」讓全場嗨翻。卜學亮也感性回憶2013年他發片時，當時定居在香港的張清芳特地飛回台灣力挺，讓他當時就下定決心，「希望當妳（張清芳）的演唱會嘉賓」，時隔11年後終於圓夢。

第2名嘉賓則是金曲歌后徐佳瑩，在共同唱完「這些日子以來」後，張清芳分享當年在「超級星光大道」見到徐佳瑩第一眼時，覺得對方很像17歲的自己，打趣笑說：「我如果有生女兒，就是長這樣吧」。

徐佳瑩也回應，和張清芳相識於一個私人聚會，沒想到對方完全沒架子且很願意和她分享人生經驗，還主動留電話給她，感動表示：「在我遇到困難時，芳姐也是義不容辭大力幫忙，非常謝謝芳姐，她就是我人生中的東方不敗。」

不過，最讓張清芳自己驚喜的嘉賓，是在美國唸書的兒子Nathan無預警現身，讓見過大風大浪的張清芳喜極而泣直接蹲在舞台上，還不忘問兒子：「你確定不是AI嗎？」Nathan則化身大暖男親吻她的額頭，溫柔安撫問媽媽：「要不要喝杯水？」

張清芳則邊擦淚邊抱怨：「你忙到都沒有回媽媽的訊息，真是的！」兒子則笑說：「我就是在練習歌曲啊，要回來為妳助陣表演。」不過身為媽媽，張清芳也擔心詢問：「那你學校怎麼辦？」Nathan則回應「就說家裡發生事情」，讓全場笑翻。（編輯：陳仁華）1130303

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