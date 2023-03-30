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黑琵先生罹癌不改愛鳥之志 梁皆得盼傳遞樂觀精神

2023/3/30 16:43（3/30 17:46 更新）
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導演梁皆得（圖）拍攝生態保育紀錄片「守護黑面琵鷺」，從「黑琵先生」王徵吉的視角出發，分享王徵吉30年來守護黑面琵鷺的心情。（采昌提供）中央社記者王心妤傳真 112年3月30日
導演梁皆得（圖）拍攝生態保育紀錄片「守護黑面琵鷺」，從「黑琵先生」王徵吉的視角出發，分享王徵吉30年來守護黑面琵鷺的心情。（采昌提供）中央社記者王心妤傳真 112年3月30日
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（中央社記者王心妤台北30日電）導演梁皆得「跨越海洋的飛翔」第二部曲「守護黑面琵鷺」上映中，片中以「黑琵先生」王徵吉視角出發，梁皆得認為王徵吉面臨喪妻、罹癌仍不改守護黑面琵鷺的想法，令人欽佩。

梁皆得曾拍攝「老鷹想飛」，去年也推出「跨越海洋的飛翔」首部曲「尋找神話之鳥」看見黑嘴端鳳頭燕鷗的身影，今年則是推出「守護黑面琵鷺」。

梁皆得對中央社記者表示，「跨越海洋的飛翔」預計推出四部曲，前兩部是從跟水有關的鳥類出發，像是黑嘴端鳳頭燕鷗是離岸鳥，黑面琵鷺是濕地鳥類，後兩部則會將鏡頭帶往郊山，讓觀眾看見更多樣化的生物。

梁皆得表示，「守護黑面琵鷺」選擇從王徵吉的視角出發，除了對方長期推動保育黑面琵鷺，也希望讓觀眾看見王徵吉超過30年沒有改過的愛鳥意志，「他非常樂觀，中間遇到太太過世、昂貴器材掉到海裡、出國拍攝遇到器材被偷，幾十年來都非常樂觀面對。」

梁皆得也說，王徵吉過程中甚至被檢查出罹患癌症，「但他都用非常樂觀的心情面對，這是我很想讓大家知道的，用樂觀的心情面對，或許也會病情有幫助，這是我想要傳達的精神。」

梁皆得表示，有許多畫面礙於篇幅和劇情走向無法放進「守護黑面琵鷺」中，若有機會，未來希望能製作二部曲，讓觀眾看見更多精彩畫面。（編輯：李亨山）1120330

#梁皆得
#王徵吉
#跨越海洋的飛翔
梁皆得
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