「模仿犯」改編經典在地化 導演保證劇情反轉

（中央社記者葉冠吟台北31日電）改編日本作家宮部美幸同名小說的華語懸疑劇「模仿犯」，集結台灣演技派卡司飆戲。劇組在改編在地化過程戰戰兢兢，導演張榮吉、張亨如透露劇情至少反轉3回，請觀眾拭目以待。

「模仿犯」由電影「下半場」導演張榮吉、影集「噬罪者」導演張亨如共同執導，兩人接受中央社記者專訪分享，奠基於「模仿犯」原著的知名度，劇組在改編在地化過程戰戰兢兢，光劇本撰寫就超過2年、後製期直逼1年。

張榮吉說，影集的時空背景設定還一度考慮落在未來，但最終選擇為90年代，是認為在沒有科技、網路協助下，由於檢警辦案的侷限性，反倒促使人與人之間需要大量對話，因而產生更多猜測與理解，創造出每個角色的表現空間。

張亨如一旁補充，原著裡凶手把媒體作為展示創作的媒介平台，而當時的台灣正是第四台剛興起、展開24小時新聞輪播的階段，媒體也籠罩在搶奪觀眾眼球的競爭氛圍。不過兩人強調並沒有要完全還原90年代狀態，僅擷取對戲劇有幫助元素，否則容易把創意困住。

在原角色轉換部分，除了增加吳慷仁飾演的全新檢察官角色「郭曉其」將案件串連，讓全劇懸疑犯罪的類型感更強烈，觀眾也能循著郭曉其的視角一同破案，而柯佳嬿與夏騰宏詮釋的姐弟檔，在原著中是一對麵店兄妹。

張亨如解釋，為了讓他們與「郭曉其」有關聯，台灣90年代也正是犯罪心理研究被關注初期，才把柯佳嬿的職業別改為臨床心理師。至於外型本該是胖胖、自卑的哥哥，怎麼變成高挑的弟弟，張亨如笑說：「姊姊是柯佳嬿欸，弟弟還是不能太差，要有帥哥基底，不過為了打擊他的信心、符合角色自卑心理，特別設計成半臉毀容」。

而台灣觀眾最有帶入感的在地化角色，也許會是「阿西」陳博正飾演的宮廟主委「馬義男」。張榮吉指出，原著形象是孫女失蹤、經營豆腐店的被害者家屬，是扮演推動劇情的關鍵要角，「他經歷過戰爭，看待生死及家人遇害問題，有不一樣的觀點，是很堅毅的長者」。

張榮吉透露，他們曾考慮把「馬義男」的職業設為機車行老闆，但主創團隊討論後，認為宮廟主委還能增添角色在經過宗教洗禮後，更能理解生命的角度，演員陳博正本身也有相關背景，張亨如分享：「西哥自己就有間廟，還有在講經說道，他就常在台詞中加入『道德經』的見解說法、幫忙潤稿，真的是完美人選」。

劇組在美術設計也花費極大心思，從林心如與姚淳耀角力的電視台、庹宗華辦案的警察局、凶手犯案的地下室等，超過6成主場景都是搭建出來的，且劇情涉及多起連環殺人命案，張榮吉回想：「被虐殺的受害者有不同的死狀，有躺在土裡的、關節在外面的、人頭不知道在哪的，運用很多特殊化妝技巧，而且裡面每個人都會被打，傷妝也很花時間」。

不過這一切用心都是值得的，在聽到原著宮部美幸稱讚認同「改編就是要創作性、而非忠實還原」後，張榮吉表示所有人都鬆了一口氣，因為他和張亨如都非常喜歡宮部老師筆下對角色與情節的描述，生怕「角色內在的殘缺不完美，我們之所以會成為現在的我們，都是因為走過很多的坑坑疤疤，有人會找到出口，有人則會深陷其中」。

對於能執導「模仿犯」影集，他們表示相當榮幸也很過癮，並透露改編要點之一就是故事線勢必有反轉，「至少有3回以上」，請觀眾拭目以待。全劇10集，都將在今天上線Netflix。（編輯：郭諭儒）1120331