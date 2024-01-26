台法混血爵士新星歌手 從台灣家人汲取唱歌勇氣【專訪】

（中央社記者王心妤台北26日電）台法混血歌手張婷雅被譽為「爵士新星」，她接受中央社專訪時透露，台灣家人讓她有唱歌的勇氣，一家人不只在家裡唱歌，她也曾跟朋友去投幣式KTV歡唱。跟愛的人一起唱歌，就是她覺得最幸福的事。

張婷雅（Estelle Perrault）曾在台灣和法國兩地攻讀法律系，但她在台灣就學期間認識了爵士樂手，發現天賦後，她決心先追逐音樂夢。而她也受到唱片公司Art District Music青睞，2021年在法國發行第2張爵士專輯，被評論譽為「爵士新星」。

張婷雅的父母在她6歲時離異，她日前接受中央社記者專訪時說，她的童年就是在兩個不同的世界不斷旅行，一邊是台灣高雄，另一邊則是法國巴黎，若正面看待，她擁有的兩個家讓她有更豐富的生命經驗，但待在法國時，她的父親因為工作常不在家，她不只需要照顧自己，也時常感到孤單。

談起台灣的家人，張婷雅笑得燦爛，眼神也變得閃亮。她笑說，當時每年回台灣2次，在台灣時總是比在法國開朗而有自信，跟一大群台灣家人的相處也是最美好的回憶。

張婷雅分享，台灣的家人愛唱歌，「唱歌是個習慣，在台灣跟我媽媽、阿姨、阿嬤一起，他們都很愛唱，所以我也喜歡跟他們唱，可以跟愛的人一起唱歌就是最幸福的。」

問起最愛的台語歌，張婷雅害羞說是「港都夜雨」，接著便用道地南部口音的台語唱出原曲。唱完後，張婷雅笑著說，或許未來能嘗試把台語老歌融入爵士樂風，打造出新滋味。

張婷雅說，因為有著混血臉孔，在台灣和法國都有被當「外國人」的經驗，「我記得小時候常跟表弟吵架，他每次都說『你們法國』，我都會說『什麼我們法國！我也是台灣人，你不要一直說我們法國怎樣怎樣』。」

張婷雅從小到大都在尋找歸屬感和自己，而爵士樂是非常需要探索自我的曲風，「即興是爵士樂的特色，唱的人要會問我是誰？我喜歡什麼？我想唱什麼？而不是去模仿一個人。」

張婷雅說：「爵士樂讓我感受自己的存在感，我有屬於自己的空間，也找到自己的聲音，不是別人的，也不是別人期待的，對我來說很重要。」

剛結束在高雄的演出，張婷雅期待未來能有更多回到台灣的演出，或是擔任橋梁舉辦大師班課程，不只讓台灣爵士樂手與國際歌手和樂手交流，也讓台灣觀眾有更多接觸爵士樂的機會。（編輯：陳政偉）1130126

台法混血歌手張婷雅（Estelle Perrault）6歲時父母離異，她的童年也因此在兩個世界不斷旅行，一邊是台灣高雄，另一邊則是法國巴黎，談到每年要告別台灣家人回到法國時，她難掩情緒落淚。中央社記者吳家昇攝 113年1月26日