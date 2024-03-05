滅火器等6組台灣音樂人 登美國SXSW舞台

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（中央社台北5日電）一年一度的全球音樂產業盛會美國南方音樂節將於11日至16日在美國舉辦，官方日前公布Taiwan Beats Showcase團隊名單，包含滅火器、持修、Gummy B、恐龍的皮等6組音樂人都將在12日晚間登台演出。

美國南方音樂節（SXSW Music，South by Southwest Music Festival）每年3月在德州奧斯汀舉辦，以融合科技與藝術的各式展演、專題研討聞名國際，每年吸引超過30萬音樂、電影、互動藝術領域人士，從世界各地遠赴參與，Lady Gaga、Coldplay、Billie Eilish、The 1975等國際巨星都曾參與。

Taiwan Beats Showcase本年度以「台灣」意象為核心，特邀曾替金曲獎設計字體的設計師宋政傑，以台灣引以為傲的自然地景出發，將山、海意象融入主視覺設計，遠看即為「台灣」兩個字，富含巧思。

台灣表演團隊完整名單則有滅火器、金曲新人持修、Gummy B、Mong Tong、恐龍的皮與Majin。繼2021年線上參演，金曲樂團滅火器今年再度出戰Taiwan Beats Showcase擔綱壓軸，滅火器同步於3月舉行暌違7年的北美巡迴演出，20天內在美加9大城市接力開唱，讓台式熱血精神橫越太平洋。

新生代迷幻樂團Mong Tong，近年以融合傳統文化的東方神秘風格不斷受國際好評，2023年入選NME雜誌評選25張最佳亞洲專輯，這回也將展開9站美國巡迴演出。

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另外，曾入圍第34屆金曲獎「最佳演唱組合獎」的創作樂團恐龍的皮，則是台灣獲邀國際演出的代表常客；從「大嘻哈時代2」唱響名號的饒舌鬼才Gummy B、台德混血饒舌歌手Majin也期待向國際展示生猛現場實力。

另外，為加強台灣與國際音樂人間的合作交流，今年文化部影視局規劃Taiwan Beats Showcase首度擴大舉辦Day Party，邀請來自東京，日英混搭饒舌新星Wez Atlas、南韓電音雙人組合HYPNOSIS THERAPY、新加坡新生代樂團Subsonic Eye於同日下午展演，增添多元音樂風貌。（編輯：謝雅竹）1130305