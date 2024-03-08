轉譯女海盜、林投姐台灣故事 2VR作品登美SXSW

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（中央社記者王心妤台北8日電）台灣傳奇故事藉科技在美國西南偏南展會亮相，今年講述亞洲傳奇海盜的VR作品「女海盜：生存守則」角逐XR體驗競賽單元；VR作品「林相繽紛｜林投～姐ㄚ」入選XR體驗焦點單元。

除兩大作品參與競賽，文策院並在美國「西南偏南」展會（South by Southwest，SXSW）的台灣館攤位展出15件大會入選作品，期待拓展台灣作品的國際能見度。

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「女海盜：生存守則」是2021年VR作品「女海盜：成名之路」的續作，由黃丹琪和摩根歐馬執導，這次在SXSW全球首映。值得一提的是，這部作品在文策院的IP內容實驗室拍攝，結合4DViews容積擷取技術與3D動畫製作，觀眾透過VR頭顯裝置，體驗19世紀的海上風雲。

另一部「林相繽紛｜林投～姐ㄚ」是何曉玫舞團近年從表演藝術跨足文化科技領域的首部完整VR作品，以多相機拍攝掃描的技術，將舞者的肢體透過靜態掃描轉成「林投姐」的形象。（編輯：龍柏安）1130308