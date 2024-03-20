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奇幻影展號召變裝 芭比、阿達一族邀「黑粉」現身

2024/3/20 16:17（3/20 16:41 更新）
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2024金馬奇幻影展4月12日至21日將登場，今年特別推出電影「芭比」（Barbie）限定扮裝場，歡迎觀眾一起扮裝成芭比跟肯尼，嗨唱Dance the Night、I'm Just Ken等熱門歌曲。（金馬執委會提供）中央社記者王心妤傳真 113年3月20日
2024金馬奇幻影展4月12日至21日將登場，今年特別推出電影「芭比」（Barbie）限定扮裝場，歡迎觀眾一起扮裝成芭比跟肯尼，嗨唱Dance the Night、I'm Just Ken等熱門歌曲。（金馬執委會提供）中央社記者王心妤傳真 113年3月20日
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（中央社記者王心妤台北20日電）金馬奇幻影展今天宣布招牌單元「洛基恐怖秀」狂歡秀將第14度登場，另外還有「芭比」和「阿達一族」號召影迷變裝，以粉紅色和黑色裝扮參與，就有機會獲得限量禮物。

「洛基恐怖秀」（The Rocky Horror Picture Show）在金馬奇幻影展有特別地位，內含必備小道具和玩法指令，在金馬歌舞團的引領狂歡下，讓影迷展開一場把「影廳」變「舞廳」的瘋狂之旅。

今年的金馬奇幻影展有「芭比」（Barbie）的限定扮裝場，邀觀眾和主角瑪格羅比（Margot Robbie）、雷恩葛斯林（Ryan Gosling）一起扮裝成芭比跟肯尼嗨唱Dance the Night、I'm Just Ken等熱門歌曲。

電影「阿達一族」（The Addams Family）也號召影迷變裝，邀觀眾勾出內心黑暗配戴黑色配件或黑色裝扮，只要變裝就有機會帶走金馬限量禮物。

今年金馬奇幻影展將於4月12日至21日登場。（編輯：張雅淨）1130320

#芭比
#金馬奇幻影展
#瑪格羅比
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