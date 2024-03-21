楊德昌回顧展 移師哈佛大學電影資料館

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（中央社記者尹俊傑紐約20日專電）繼台灣、紐約、芝加哥，哈佛大學電影資料館將於3月29日至5月5日舉辦已故導演楊德昌回顧展。楊德昌遺孀、鋼琴家彭鎧立預定29、30日出席影展，與觀眾座談。

「變遷年代記事：楊德昌電影回顧展」（Chronicles Of Changing Times. The Cinema of Edward Yang）除選映楊德昌劇情長片代表作「恐怖份子」、「獨立時代」、「牯嶺街少年殺人事件」、「海灘的一天」、「青梅竹馬」、「一一」，也納入1982年參與台灣新電影開山之作「光陰的故事」中的短片「指望」。

此外，回顧展將放映的「麻將」為國家影視聽中心最新修復的4K版本。

楊德昌為台灣新電影代表人物之一，享譽國際，2007年因結腸癌在美國去世，享年59歲。2019年，彭鎧立將一批2000多件、從未公開的楊德昌相關文物寄存在國家影視聽中心，包含手稿、筆記、劇本等，銘刻楊德昌生命歷程各階段的創作軌跡。

歷經近3年造冊、整飭、數位化及研究，國家影視聽中心去年7月與台北市立美術館攜手舉辦「一一重構：楊德昌」特展，引起國際注目與迴響。

紐約林肯中心電影協會（Film at Lincoln Center）去年12月舉辦「渴望／指望：楊德昌影展」（Desire/Expectations: The Films of Edward Yang），芝加哥藝術學院旗下金西斯科電影中心（Gene Siskel Film Center）今年1月接力推出「楊德昌：城市與靈魂」（Edward Yang: Cities and Souls）回顧影展。

位於麻薩諸塞州劍橋的哈佛大學電影資料館（Harvard Film Archive）隸屬哈佛大學圖書館，設立宗旨為電影收藏、保存與展出，曾舉辦導演侯孝賢、蔡明亮電影回顧展。

「變遷年代記事：楊德昌電影回顧展」由哈佛大學電影資料館與文化部駐紐約台北文化中心合辦，國家影視聽中心協辦。（編輯：陳慧萍）1130321