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田中千繪拍「商魂」壓力大 哭著打電話給經紀人

2024/3/29 19:49（3/29 20:01 更新）
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演員田中千繪在戲劇「商魂」展現精彩演技且造型百變，每場戲服裝都相當講究，她透露最喜歡的是一件白色洋式旗袍，胸前挖洞設計小露性感，再搭配澎澎袖、有紗的白色小帽，體現1950年代前衛復古造型。（民視提供）中央社記者洪素津傳真 113年3月29日
演員田中千繪在戲劇「商魂」展現精彩演技且造型百變，每場戲服裝都相當講究，她透露最喜歡的是一件白色洋式旗袍，胸前挖洞設計小露性感，再搭配澎澎袖、有紗的白色小帽，體現1950年代前衛復古造型。（民視提供）中央社記者洪素津傳真 113年3月29日
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（中央社記者洪素津台北29日電）長年居住在台灣的演員田中千繪飾演1950年代西裝店老闆娘，劇中女強人模樣讓人印象深刻，近日她分享拍戲心情，透露一度壓力大到爆哭，還打電話給經紀人說「我演的不好」。

田中千繪在戲劇「商魂」中演技大爆發，受到不少觀眾喜愛和稱讚，她表示這是身為演員最開心的事。

問起拍戲歷程，田中千繪印象最深刻是角色初登場一鏡到底的戲，而拍完那場戲她直接崩潰，甚至打電話給經紀人哭著說「我演的不好」。

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同時軋兩部戲的田中千繪感覺體力和腦袋累到無法集中精神，那場戲雖然導演表示沒問題，但她就是認為自己表現不夠好，這也是她出道後第一次感覺沒有演好而崩潰，所以對那場戲印象特別深刻。

劇中田中千繪造型百變，每一場戲的服裝都很講究，她感謝劇組造型團隊的用心，最喜歡的是一件白色洋式旗袍，胸前挖洞設計小露性感，再搭配澎澎袖、有紗的白色小帽，體現出1950年代前衛造型，一登場就吸引觀眾眼光。（編輯：唐聲揚）1130329

#台灣
#田中千繪
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