溫哥華舉辦楊德昌電影回顧展 7部作品放映一個月

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（中央社記者程愛芬溫哥華29日專電）溫哥華電影資料館（The Cinematheque）舉辦「今夜你寂寞嗎？楊德昌電影回顧展」，一整個月會播映楊德昌7部經典代表作品。溫哥華影視專家稱，很高興楊德昌電影登陸溫哥華，透過楊德昌的電影故事和鏡頭，將讓影迷能更認識台灣的風土人情。

「楊德昌電影回顧展」（Are You Lonesome Tonight? The Films of Edward Yang）從3月28日起至4月29日輪流放映包括：「獨立時代」、「海灘的一天」、「青梅竹馬」、「恐怖份子」、「牯嶺街少年殺人事件」、「麻將」和「一一」等電影。昨天首映會播放的是「獨立時代」，影院全場爆滿、座無虛席。

加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC，另譯卑詩大學）研究東亞電影的助理教授胡婉慧是首映會點評嘉賓，她向觀眾梳理了楊德昌從一名電機工程師轉變成一名知名導演的人生，說明這7部電影作品的創作背景和意涵，稱無論是哪一種類型的電影，楊德昌對台灣人們、城市、社會的悲喜離合都有細膩觀察。

胡婉慧在課堂上多次選映過楊德昌、侯孝賢的電影做為教材，為學生講解「台灣新電影浪潮」。她對中央社說：「楊德昌是新電影運動的指標人物，當年他在電影中呈現的社會生態和人性，直到現在都有共通性。我相信溫哥華觀眾會在楊德昌的電影中，進一步認識台灣的土地和人民。」

溫哥華電影資料館影展籌劃人斯庫拉（Michael Scoular）是楊德昌影迷，自從得知楊德昌電影在進行數位修復，就殷殷期盼有機會引進，終於等到圓夢的一刻。

他對中央社說：「可能是因為楊德昌有理工方面的訓練，所以他說故事的方式格外理性、冷靜，而且他對於鏡頭、剪輯、音樂等這些技術層面也非常講究，我相信觀眾看了他的電影後，都會深深被觸動。」

斯庫拉特別感謝國家電影及視聽文化中心費心力，修復了「麻將」、「獨立時代」電影膠卷，讓播映效果流暢如新。

楊德昌出生於上海，成長於臺北，曾獲得坎城影展最佳導演獎、金馬獎終身成就獎、美國國家影評人協會獎最佳影片等國內外重要電影獎項肯定，他2007年6月因病辭世，得年59歲。（編輯：陳承功）1130330