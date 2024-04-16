孫藝珍來台想吃小籠包 計畫帶老公玄彬、小孩再訪台

（中央社記者洪素津台北16日電）出道25年首訪台灣的韓國演員孫藝珍今抵台出席活動，透露一到台灣就愛上這裡，稍晚就要去吃小籠包嚐鮮，之後也想帶老公玄彬和小孩再來台灣深度旅遊。

孫藝珍首度抵台心情超好，除計畫要大啖小籠包，被問到對台灣印象如何，她表示第1次來到台灣心情是非常的激動的，「下飛機來的路上我發現街道風景跟韓國很相似，就覺得有親近的感覺。」

孫藝珍並透露，她也很想去九份逛逛，一旁的主持人阿Ken就自薦說：「我可以帶她去，現場所有的每一位都很樂意成為她的導遊。」逗得孫藝珍大笑，她表示，未來一定要帶老公玄彬還有小孩到台灣深度旅遊，真的很喜歡台灣。

42歲的孫藝珍公開出席活動，亮麗容貌和絕佳肌膚狀態吸引大家目光，面對眾多稱讚，她害羞地說：「我真的是ㄧ個平凡的人，我常聽到會覺得害羞。」她知道自己年紀會越來越大，還是會努力維持體態，讓自己保持在一個最好的狀態。

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而日前孫藝珍和老公玄彬一起去看大谷翔平的球賽，孫藝珍也罕見聊及家庭生活，她說：「我們是收到邀請，老公問我要去嗎？雖然我平常沒在看棒球，但我覺得去看看，沒想到很好看。」

孫藝珍目前將重心放在家庭，但還是想拍戲，「自從我當媽以後，我還是想演出母愛非常強烈的角色，可以把我所經歷的用演技表現出來。」而她也透露，透過拍戲也可以讓她暫時脫離現實。（編輯：龍柏安）1130416