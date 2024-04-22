「環南時候」重返90年代 初孟軒笑言練出八塊肌

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（中央社記者王心妤台北22日電）導演李鼎新片「環南時候」帶觀眾重返1990年代，並讓演員宋柏緯飾演乩童跟初孟軒有許多對手戲。初孟軒笑說，因為這次飾演「扶乩手」使用大量核心肌群，六塊肌都變八塊肌了。

電影公司表示，李鼎從開拍前3個月就帶著宋柏緯跟初孟軒到宮廟學習並揣摩動作，像是初孟軒就要保護宋柏緯出力時撐住對方。初孟軒笑說，要不是平時就有訓練體力，根本承受不了，演完這部戲後，「六塊肌就瞬間變成八塊肌了。」

為了讓角色更加真實，劇組特別幫宋柏緯設計乩童的神衣跟法器。宋柏緯表示，透過實地學習對民俗文化有更深了解，「第一次飾演乩童才知道畫臉、神明上身都要配合時辰，也要吃素，起乩前也要拜拜以示敬意，透過電影接觸傳統民俗文化是非常難得的經驗。」

演員王渝屏表示，宋柏緯大方的演出讓她印象深刻，「乩童這個職業本身就很難詮釋，所以看到他在拍攝現場的表演，非常驚豔。」

「環南時候」將於5月31日上映。（編輯：張雅淨）1130422