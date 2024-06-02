曾莞婷、王振復世新碩班畢業 雙獲傑出表現獎

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（中央社記者洪素津台北2日電）演員曾莞婷、王振復回到校園重拾學生新身分，穿上碩士服參加世新大學112學年度畢業典禮，並獲頒畢業生傑出表現獎，不僅事業有成，學業表現也同樣優異。

戲約不斷的曾莞婷，近年仍空出時間求學，就讀世新大學上海學院傳播管理學系碩士班。她透過新聞稿表示：「其實我讀華岡藝校的時候就一直很想繼續念書，但因為那時候家裡有一些事故，我就選擇了放棄學業，先以賺錢為主，等於是現在比較有經濟能力，就幫自己圓夢。」

對於獲得傑出表現獎，曾莞婷感到很意外也很榮幸，「我覺得既然要念就好好地念，所以我敢說我應該是出席率非常高的學生，也認真完成課業與報告，所以應該是這一方面得到學校的認可。」

她也表示，在高中（華岡藝校）的時候，學校成績也很好，所以家人非常支持她繼續攻讀碩士學位。

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同樣獲得傑出表現獎的王振復，與曾莞婷一樣就讀世新大學上海學院傳播管理學系碩士班，戲劇沒有合作過的2人，則是在世新大學聚到一起。

演出8點檔「天道」反派角色的王振復表示：「當初是受到副校長楊盛昱的建議與鼓勵，我毫不猶豫地就準備報考了，當時有跨足經營餐飲業，有手搖飲和清酒吧，再來就是演藝事業，都是有關品牌經營與危機處理，非常受用。」（編輯：管中維）1130602