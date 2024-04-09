社宅政策串聯戲劇 政務次長花敬群盼讓生活更溫暖

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（中央社記者洪素津台北9日電）內政部政務次長花敬群參與新劇「省省吧！我家富貴發」首映會，由於很少有戲劇會探討社會住宅議題，花敬群強調往後會把台灣這些好政策跟戲劇做串聯，讓生活變得更溫暖。

郭子乾、曾莞婷在新戲演出夫妻，為了買房極盡省錢，就為了讓一家5口有個溫暖港灣，劇中不僅探討買房議題，更描繪出社會住宅中街坊鄰居的逗趣互動。

內政部政務次長暨國家住宅及都市更新中心代理董事長花敬群參與首映會，他表示除了努力蓋公共住宅外，也想把公共住宅背後有趣的故事呈現出來，而不僅僅只是硬邦邦的建築物。

花敬群說：「這個政策希望帶來的就是溫馨、歡笑，勢必有感動的地方，讓生活變得更溫暖、更有方向感，就是社宅政策要帶來的效應。」他並強調會把台灣這麼多好的政策跟戲劇做串聯，絕對沒有任何干預跟指導，希望能把藝術跟生活表現出來。

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曾莞婷在劇中演出精打細算的大媽，為此素顏上陣，她說：「只要角色需要就完全OK！確實也要素顏狀態才能符合省錢3寶媽的狀態。」而曾莞婷演活3寶媽，現實中還是單身貴族的她，表示目前沒有生子計畫，但希望未來有個女兒。

而近日黃子佼爭議擴大，曾莞婷低調說：「大家要學會保護自己，做錯事的人就應該要承擔後果和責任。」郭子乾則說：「這畢竟是社會事件，大家保重，看到很多虐童、家暴事件，需要民間和政府一起努力，把社會安全網的破洞補起來。」（編輯：龍柏安）1130409