郭子乾新戲曝獵奇省錢妙招 咖啡濾8次才甘願丟

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（中央社記者葉冠吟台北13日電）家庭喜劇「省省吧！我家富貴發」描述郭子乾、曾莞婷一家5口為擺脫租屋人生決心存錢買房，今天釋出前導預告裡，郭子乾一匙咖啡能濾8次喝、洗澡水一用再用，展示各種獵奇省錢妙招。

在這場「省錢家族致富大作戰」中，劉家的「精算天后」曾莞婷無時無刻都在計算金額，更感嘆「買房才不用看房東臉色」，大聲說出全台3百萬租屋族共同心聲開始；「究極節儉天王」郭子乾則是洗澡水一用再用、衛生紙反覆使用5次、咖啡濾8次，讓兒子胡智強驚回：「靈魂都被你濾光了！」

不只爸媽郭子乾和曾莞婷拚命省錢，劇裡3名孩子也擁有超強省錢能力，余晉飾演的劉家大哥，為賺取生活費致力於維修二手電器，總是巧手改造別人家的廢棄物，讓各類電器回春再利用；金馬獎最佳新演員胡智強飾演的二哥則和家人一起淨灘撿回收物換取金錢。

兩人現實中也是租屋族，對角色的省錢心態心有戚戚焉。談到是否也有購屋夢，余晉直言：「目前還沒有那個膽量去思考買房，現階段有錢租屋就阿彌陀佛了！」

童星出身的「小黃姵嘉」陳昭妃在劇裡人小鬼大，年紀小小卻有一套賺錢方式，充分利用少女追星夢，販售自製偶像周邊產品，更一臉得意的說：「省錢不只是用蠻力，還得靠頭腦！」令人好奇她在劇中還會使出什麼樣的致富絕招。

「省省吧！我家富貴發」4月12日晚上10時在三立電視台開播，首播將一連播出2集。（編輯：李亨山）1130313