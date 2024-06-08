Tank台北剛開唱就嘆不適 邀歌王李玖哲當嘉賓

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（中央社記者王心妤台北8日電）歌手Tank今晚在台北國際會議中心辦「關於愛和勇氣，再出發」演唱會，並邀歌王李玖哲當嘉賓。他以「專屬天使」開場，但後半段卻摸胸難以發出聲音，不過隨後又能正常開唱。

Tank因為患有無法根治的遺傳性心臟病，曾淡出歌壇，不過他今晚相隔5年在台北開唱，並以招牌歌「專屬天使」拉開序幕，但唱完上半段就用手壓住心臟位置，並露出痛苦的表情，完全無法發出聲音，而這首歌唱完後，Tank也表示需要休息一下喘口氣並跟歌迷表示，「看到這麼多人有點緊張，讓我適應一下，所以第一首歌讓你們唱。」

Tank演唱「城裡的月光」、「鬥牛要不要」、「千年淚」等經典歌，熱情跟歌迷互動聊天，現場也有西元2000年後出生的歌迷舉手互動，成為趣味橋段。

今晚演唱會邀請李玖哲擔任嘉賓，兩人除了有音樂上的合作，私下也是好友，今晚則合唱「兩點十分」。不過這首歌開始之前，現場硬體發生狀況，音樂、麥克風都沒有聲音，隨後則是由李玖哲單獨演唱「我會好好過」，讓歌迷相當驚喜。

演唱會最後以「如果我變成回憶」、「三國戀」、「非你莫屬」劃下句點，最後收到親友獻花時，Tank難掩情緒痛哭。（編輯：李亨山）1130608

歌手Tank（左）因患有無法根治的遺傳性心臟病，一度淡出歌壇多年，不過他8日晚間睽違5年在台北開唱，並以招牌歌「專屬天使」拉開序幕，還請到金曲歌王李玖哲（右）擔任嘉賓。（iMe TW提供）中央社記者王心妤傳真 113年6月8日