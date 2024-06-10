絕地戰警4討喜 威爾史密斯巴掌風波後首部冠軍作品

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影片來源：Sony Pictures 索尼影業

（中央社洛杉磯9日綜合外電報導）「絕地戰警：生死與共」開映衝上北美票房冠軍，是威爾史密斯奧斯卡頒獎典禮巴掌風波以來，第一部票房開紅盤的作品，有可能象徵著觀眾已準備好歡迎他回歸大銀幕。

法新社報導，北美院線聯盟（Exhibitor Relations）通報，「絕地戰警：生死與共」（Bad Boys: Ride or Die）在美加有約5600萬美元進帳，是威爾史密斯（Will Smith）2022年在奧斯卡頒獎典禮狠甩克里斯洛克（Chris Rock）巴掌以來，演藝生涯起死回生的重大一步。

「絕地戰警」動作喜劇系列片第4章的成功，一掃他2022年作品「自由路上」（Emancipation）未能引起觀眾共鳴、票房失利的陰霾。

「絕地戰警：生死與共」票房登頂，把適合闔家觀賞的「加菲貓：農場大冒險」（The Garfield Movie）擠到亞軍。由克里斯普瑞特（Chris Pratt）聲音演出的「加菲貓」，7至9日期間有1000萬美元表現。

排名第3的是派拉蒙的「幻幻之交」（IF），吸金800萬美元。

恐怖片「窺探者」（The Watchers）以700萬美元排第4；科幻動作片「猩球崛起：王國誕生」（Kingdom of the Planet of the Apes）則以540萬美元擠上前五最後一個位置。

排名第6到第10的作品依序為：「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」（Furiosa: A Mad Max Saga），420萬美元；「特技玩家」（The Fall Guy），270萬美元；「嗜殺路人甲」（The Strangers: Chapter 1），180萬美元；「排球少年!!垃圾場的決戰」（Haikyu!! The Dumpster Battle），82萬美元；「暴力的本質」（In A Violent Nature），64萬美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1130610