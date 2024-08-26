胡瓜做公益陪伴弱勢長輩 想辦歌廳秀演唱會做傳承

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北26日電）胡瓜擔任華山基金會公益大使，今天他關懷弱勢長輩，跟他們一起剝柚子、唱歌。胡瓜表示想在台北舉辦歌廳秀演唱會，「振興台語歌，也想做傳承，台灣人的文化需要大家來撐」。

胡瓜陪伴弱勢長輩提前過中秋，更在現場拋磚引玉，認購中秋關懷禮，將對已過世媽媽的愛意化成大愛，呼籲大眾關懷身邊弱勢老人。而剛結束高雄藍寶石演唱會主持的胡瓜表示下半年行程滿檔，沒能好好運動讓他胖了5、6公斤，他時刻提醒自己不要壓力太大，隨心所欲就好。

胡瓜先前到高雄流行音樂中心主持「藍寶石大歌廳」演唱會，這次體驗讓胡瓜心得滿滿，萌起想舉辦「台北藍寶石演唱會」的想法，也希望演唱會結合公益，「我的想法是振興台語歌，也想做傳承，台灣人的文化需要大家來撐起」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

胡瓜也喊話政府幫忙，「看政府有沒有要幫我！任何公益活動，我們完全都是一點一滴慢慢湊，像我主持2天藍寶石，酬勞就馬上捐出去了」；談及卡司，胡瓜表示任賢齊已經答應他，目前也在邀請辛龍、李宗盛、羅大佑等人。

辛龍自從愛妻劉真離世後，可以說是消失在螢光幕前，胡瓜透露辛龍近來的狀態很好，「他專注在家庭，我也有跟他提過演唱會這件事，他有意願」。（編輯：李亨山）1130826