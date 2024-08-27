爭取江蕙演唱 陳其邁：尊重意願、不要給壓力

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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）金曲歌后江蕙封麥9年，如今確定將在10月5日國慶晚會登上大巨蛋獻唱。也曾爭取江蕙到高雄復出演唱的高雄市長陳其邁今天表示，尊重江蕙的意願，「大家不要給她太大壓力」。

陳其邁及台北市長蔣萬安日前均力邀江蕙復出演唱，江蕙今天透過演出籌劃單位寬宏藝術發出聲明，「二姐江蕙，很榮幸受邀10月份國家慶典，謝謝大家讓二姐有機會重拾麥克風，二姐也希望再次用歌聲帶給大家最溫暖的幸福與力量。」

對於江蕙將在10月5日國慶晚會登上大巨蛋獻唱，陳其邁今天接受媒體聯訪表示，如果二姐能復出唱歌，歌迷都會非常樂意，但還是要尊重二姐的意願。二姐在南部也非常受歌迷歡迎，但「不要好像說雙方在搶人，這樣對二姐有點為難」。

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陳其邁說，尊重二姐的規劃和決定，南部的歌迷也非常希望看到她復出演唱。「我們把誠意告訴二姐，她跟我們市府一直有好的互動，由二姐親自回答比較好，大家也不要給她太大壓力」。

台北市政府發言人殷瑋今天則表示，很榮幸10月5日能邀請到天后江蕙在國慶晚會開唱，這不僅會是江蕙復出的第一場活動，也是大巨蛋首次舉辦非體育賽事大型活動，市府對此表達誠摯感謝。（編輯：李淑華）1130827