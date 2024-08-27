江蕙封麥9年重出江湖 國慶晚會登大巨蛋獻唱
2024/8/27 15:23（8/27 15:39 更新）
（中央社記者洪素津、陳昱婷台北27日電）金曲歌后江蕙封麥9年，不少粉絲懷念她的歌聲。江蕙確定將在10月5日國慶晚會登上大巨蛋獻唱，她今天透過寬宏藝術表示，希望再次用歌聲帶給大家最溫暖的幸福與力量。
日前台北市長蔣萬安力邀江蕙復出、到台北大巨蛋開唱，「我想也只有二姐江蕙，能夠匹配這樣歷史的時刻，會持續努力爭取二姐復出。」稍早傳出好消息，江蕙將於國慶晚會獻唱，這讓大批粉絲欣喜若狂。
江蕙今天透過演出籌劃單位寬宏藝術發出聲明，「二姐江蕙，很榮幸受邀10月份國家慶典，謝謝大家讓二姐有機會重拾麥克風，二姐也希望再次用歌聲帶給大家最溫暖的幸福與力量。」
台北市政府發言人殷瑋表示，很榮幸10月5日能邀請到天后江蕙在國慶晚會開唱，這不僅會是江蕙復出的第一場活動，也是大巨蛋首次舉辦非體育賽事大型活動，市府對此表達誠摯感謝。（編輯：張雅淨）1130827
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