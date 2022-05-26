紐西蘭父來台尋子變永恆故事 江蕙歌聲撫慰另種貼心[影]

（中央社記者王心妤台北26日電）紐西蘭爸爸費爾來台尋兒踏上未知之旅，最後仍沒帶兒子回家，卻被台灣人的愛與善良感動。這段故事被導演陳勇瑞拍成紀錄片，費爾也透過歌手江蕙的歌聲，撫慰了失去兒子的傷痛。

導演陳勇瑞在作家劉克襄的著作「十五顆小行星」重見了費爾的故事。費爾（Phil Tchernegovski）的兒子魯本1998年獨自登上阿里山，卻就此消失蹤影，遲遲收不到魯本消息的費爾毅然決然踏上尋兒之旅，居住鄉村的他一開始就被台北繁忙街道驚嚇，語言不通仍鼓起勇氣向時任總統李登輝陳情，掀起當時台灣媒體轟動報導。

陳勇瑞接受中央社記者專訪表示，看見劉克襄的文章後遲遲沒辦法連絡上費爾，直到有次兩人擔任評審才有機會追問，也靠著紐西蘭台僑幫助牽線。

陳勇瑞回憶，「費爾先生接受過很多媒體訪問，但他一開始就問我為什麼要拍紀錄片。我跟他說是要拍攝美麗的父愛，他回我這沒有什麼，天下的父親都是一樣的。我也跟他說，希望拍台灣人的善良，他馬上就答應。」

陳勇瑞便開始連線訪問費爾，但發現能做的有限，決定親自飛紐西蘭拍攝。陳勇瑞笑說，當時因為預算有限，便以結婚20週年紀念名義帶著太太飛到紐西蘭度假，直到飛機落地才向太太坦承旅遊地為何選擇紐西蘭。

陳勇瑞說，太太一開始聽到原因不太開心，但聽完費爾的故事後也被感動，認為值得被記得，「她知道我的個性，也知道我很多年沒有拍片了，會這樣是下了很大的決心，她聽完故事也覺得很有意義」。

紀錄片中，陳勇瑞跟著費爾走過當年尋兒的路程，也一一拜訪曾幫助過他的阿里山鄉親。費爾曾說，自己失去了一個兒子，卻獲得台灣這些朋友。

費爾（右）至今仍相當感謝當年原住民好友協助深山尋子。（瀚草文創提供）

陳勇瑞說，費爾尋找兒子的過程，由於有台灣人的愛與善良，才讓他漸漸走出悲傷，「我也是父親，無法想像自己遇到會怎樣。但這很令人感動，在他最困難的時候，有人願意無私幫助他，讓他走出傷痛。」陳勇瑞也笑說，費爾曾說在台灣不需準備3餐，總有阿婆或鄉親主動送食物關心，雖然語言不通，但愛已經打破隔閡。

台灣人給予的愛，費爾也用愛回報。他曾在921大地震時，再度回到台灣擔任義工，捲起袖子陪伴居民重建家園；擁有藝術家身分的他，也陪伴偏鄉孩童藝術創作，療癒孩子也讓失去兒子的傷口癒合。

紐西蘭爸爸費爾（Phil Tchernegovski）（左2）感謝台灣人幫助他尋找失蹤的兒子魯本，921大地震時，他也捲起衣袖陪伴居民重建家園。（瀚草文創提供）中央社記者王心妤傳真 111年5月26日

陳勇瑞說，費爾的故事不只是新聞事件，更是值得被記得的永恆故事，能看見人性的善良；而費爾像是鏡子，映照台灣人的模樣，讓大家看見台灣美麗善良面貌。

費爾來台尋子後也有不少動人的番外篇，他首次來台時被江蕙的歌聲打動，不只愛上當時聽見的「半醉半清醒」甚至買了全套專輯帶回紐西蘭。兩人正式牽起的緣分，除了江蕙為費爾著作「眠月之山」撰寫序文，更在2010年再度邀請費爾來台聽演唱會。

劉克襄接受訪問時也提及，江蕙特別為費爾演唱了「半醉半清醒」，費爾當時聽到旋律就落淚，到後台時不只合照留念，江蕙也關心費爾來台狀況，「江蕙在演唱會和妹妹江淑娜合唱的『風吹的願望』，彷彿是描述費爾與兒子魯本的感情」。

劉克襄說，「台灣人溫暖的幫助這個外國人，或許是因為他的兒子在這裡失蹤，有種愧疚感要幫忙。只是又透過一個歌星的力量，成為另一種像是跟費爾的對話，是另一種貼心」。

「費爾的旅程」將於27日全台上映。（編輯：張芷瑄）1110526

影片來源：瀚草影視文化事業股份有限公司