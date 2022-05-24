紐西蘭爸爸越洋尋子 紀錄片見台灣最美人情味

（中央社記者葉冠吟台北24日電）24年前一名紐西蘭爸爸越洋來台，尋找登山失蹤兒子故事感動全台。雖然兒子最終沉眠森林深處，卻讓爸爸與台灣結下不解緣分，這段動人的療傷旅程，被拍成紀錄片「費爾的旅程」。

「費爾的旅程」由導演陳勇瑞執導，電影從遇難大學生魯本的家鄉紐西蘭開始，主角、魯本的父親費爾 （Phil Tchernegovski）在家中回憶兒子成長過程。過去他常和兒子一起走進森林認識大自然，未料1998年底，兒子到台灣登山後失去音訊。為了尋子，不會中文的費爾獨自越洋來台，甚至到總統府前請求幫忙，當年的新聞畫面至今仍能找到。

在台灣官方及民間協助下，費爾走入阿里山尋找兒子，一路上有許多人對他大喊：「加油。」當地鄒族人更深入險境協助尋人，費爾漸漸和當地部落朋友，超越語言隔閡結為摯友，埔里教會還有不少民眾捐錢力挺。費爾說，快要花完錢時，突然收到大家遞來的粉紅袋子，他原以為是鼓勵卡片，結果「打開來才知道都是錢」，才得以讓搜救活動持續更久。

雖然費爾最終沒有找到孩子的屍骨，但鄒族摯友武勝山告訴他，孩子掉進的洞裡，鳥兒叼的種子掉下後，孩子化成了樹，接著又有更多的鳥來吃果實並落下種子，他相信「魯本化為一座森林了」。

在紀錄片中，導演訪問逾20名費爾多年來在台灣結交的好友，雖然彼此不常見面，但費爾未曾忘記台灣人給他的幫助。費爾認為，是兒子魯本引領自己認識台灣，即便得面對與兒子道別的痛苦，但偉大的愛、善良與友情平衡了這些悲傷，「我在生命中得到了奇妙的平衡，失去兒子但得到2300萬個朋友。」

後來費爾也隨時把握機會幫助台灣，在921大地震發生時，他二話不說飛過來當義工、協助蓋房。近年來，費爾也常到台灣探望老朋友，陪伴偏鄉孩子、老人進行藝術創作，也會探望兒子化作的森林，「我知道魯本不只被祖先懷抱，同時身邊還有很多美好的人民，我回去那裡跟他打招呼，我知道他是快樂的！」

「費爾的旅程」27日全台上映。（編輯：張雅淨）1110524