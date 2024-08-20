大巨蛋安全審查通過 北市體育局：待遠雄函文備查就能申辦演唱會
2024/8/20 11:46（8/20 11:50 更新）
（中央社記者陳昱婷台北20日電）台北大巨蛋的防火逃生避難安全驗證今天完成，台北市體育局表示，待遠雄將相關資料送市府備查後，就能依台北市大型群聚活動安全管理自治條例舉辦演唱會等大型活動。
台北市體育局今天透過文字訊息表示，台北大巨蛋完成防火逃生避難安全加強驗證後，遠雄巨蛋公司須函文北市府備查，但目前尚未收到相關資料。
體育局說明，待程序完備後，大巨蛋若要舉辦演唱會等非體育賽事大型活動，遠雄須先向體育局提出申請、並檢附消防安全基金會通過的避難安全驗證相關佐證資料，再由體育局依照「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」召開跨局處會議審查，確保安全無虞後始得舉辦。
媒體報導，財團法人消防安全中心基金會今天已審查通過大巨蛋的防火逃生避難安全驗證，並發函遠雄。
台北市長蔣萬安日前表示，大巨蛋最快9月就會準備好辦演唱會，另10月國慶晚會預計在大巨蛋舉辦。（編輯：張銘坤）1130820
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