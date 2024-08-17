分享大巨蛋屋頂抓漏照 李四川：離演唱會不遠了

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（中央社記者陳昱婷台北17日電）台北大巨蛋何時能舉辦演唱會受矚目，台北市副市長李四川今天在臉書分享大巨蛋屋頂抓漏工程照片，請民眾替艱苦的師傅們加油，「相信離在大巨蛋欣賞演唱會已不遠了」。

李四川在臉書發文表示，大巨蛋去年11月啟用至今，雖然仍有一些缺點，但喜愛棒球的觀賽人數一次比一次多，接下來更會迎來舉辦演唱會等非體育賽事的考驗。

李四川在貼文中分享2張工人分別在大巨蛋屋頂內、外高空作業的照片，他說，台灣有句俗語「醫生怕治咳，土水師怕抓漏」，而大巨蛋抓漏更困難，請民眾給這些艱苦抓漏的師傅們加油，「我相信離在大巨蛋欣賞演唱會已不遠了」。

台北市長蔣萬安日前透露，大巨蛋逃生安全驗證預計8月中旬完成，等遠雄送件到市府審查，最快9月場地就會準備好辦演唱會，另10月國慶晚會預期會在大巨蛋舉辦。（編輯：方沛清）1130817