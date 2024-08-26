國土署：大巨蛋多元複合使用空間 精進活動安全管理

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（中央社記者陳俊華台北26日電）監察院日前因內政部未正視大巨蛋多元化複合使用需求，糾正內政部。國土署今天說，未來將要求相關場館在舉辦各項活動時，應提出合理的活動安全工作計畫，以確保活動安全。

大巨蛋能否舉辦演唱會引發北市府與內政部隔空喊話，監委7月11日指出，台北市府漠視其他非體育如演唱會使用的適法性，引致紛爭不斷，內政部未正視大巨蛋多元化複合使用需求，糾正台北市政府、內政部。

內政部國土管理署透過新聞稿表示，監察院糾正內政部辦理建築物防火避難性能設計認可，未考量台北大巨蛋除有體育館使用外，還有表演、集會等其他多元化複合使用等需求。

國土署說，建築物依據申請的用途，而對應需符合條文，建築物防火避難性能設計，是由申請人就其中申請免適用的條文提出相關計畫，再由台灣建築中心予以評定。

國土署指出，台北大巨蛋案申請性能設計時，申請用途為體育館，除已就規範體育館的條文中，有適用困難的部分予以相應的驗證、評定外，性能設計計畫書中也就棒球賽以外其他需要，在球場內擺放座位情形，進行避難驗證。

至於監察院提到，建築技術規則內對於演唱會使用形式，欠缺明確規範。國土署表示，未來將依據監察院調查意見檢討，要求相關場館在舉辦各項活動時，應提出合理的活動安全工作計畫，以確保活動安全。（編輯：蘇龍麒）1130826