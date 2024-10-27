日團w-inds.台北重現金曲 23蹲搭撩妹情話逗樂粉絲
2024/10/27 12:00（10/27 12:26 更新）
（中央社記者王心妤台北27日電）日本男團w-inds.昨晚在台北國際會議中心舉辦Nostalgia演唱會，重現經典老歌。團員橘慶太、千葉涼平念出「撩妹」金曲，對歌迷喊出「你是我的寶貝」，獲得尖叫和掌聲。
w-inds.昨晚演唱「四季」、「Super Lover ~ I Need You Tonight ~」、Forever Memories、Because of You等歌曲。而他們25日接受台灣媒體訪問時，學會「這是我的手背，這是我的腳背，你是我的寶貝」撩妹語錄，昨晚也在演唱會念給粉絲聽，成為氣氛最熱烈時刻。
橘慶太接著秀了時下最流行的「16蹲」，更加碼到「23蹲」，還露出得意表情說：「很輕鬆啦。」而千葉涼平被歌迷起烘也跳時，他笑回：「我沒練啊。」逗笑全場歌迷。
演唱會進入安可橋段後，台下歌迷舉起「w-inds.是我們的初戀」布條，w-inds.表示，希望每年都能來台灣演出，期待明年有更多歌迷參與，未來會繼續努力下去，朝著25週年目標前進。（編輯：張雅淨）1131027
w-inds.日星訪台 竹內涼真合體二宮和也、w-inds.開唱
- 2024/10/27 14:42
- 日團w-inds.台北重現金曲 23蹲搭撩妹情話逗樂粉絲2024/10/27 12:00
- 2024/10/27 11:23
- 2024/10/26 12:24
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
歌迷期待大巨蛋開唱 楊乃文笑喊別再問周杰倫的票