日團w-inds.台北重現金曲 23蹲搭撩妹情話逗樂粉絲

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（中央社記者王心妤台北27日電）日本男團w-inds.昨晚在台北國際會議中心舉辦Nostalgia演唱會，重現經典老歌。團員橘慶太、千葉涼平念出「撩妹」金曲，對歌迷喊出「你是我的寶貝」，獲得尖叫和掌聲。

w-inds.昨晚演唱「四季」、「Super Lover ~ I Need You Tonight ~」、Forever Memories、Because of You等歌曲。而他們25日接受台灣媒體訪問時，學會「這是我的手背，這是我的腳背，你是我的寶貝」撩妹語錄，昨晚也在演唱會念給粉絲聽，成為氣氛最熱烈時刻。

橘慶太接著秀了時下最流行的「16蹲」，更加碼到「23蹲」，還露出得意表情說：「很輕鬆啦。」而千葉涼平被歌迷起烘也跳時，他笑回：「我沒練啊。」逗笑全場歌迷。

演唱會進入安可橋段後，台下歌迷舉起「w-inds.是我們的初戀」布條，w-inds.表示，希望每年都能來台灣演出，期待明年有更多歌迷參與，未來會繼續努力下去，朝著25週年目標前進。（編輯：張雅淨）1131027