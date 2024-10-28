李宗盛中國西安開唱 嘆奔7「能唱多少就唱多少場」

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（中央社記者洪素津台北28日電）歌手李宗盛25、27日到西安開演唱會，把歲月的思念都化作歌，也把回憶裡的歌都在這2夜一次唱盡，他在表演中透露自己即將奔7，「現在能唱多少場就唱多少場」。

李宗盛的「有歌之年」演唱會在今年4月於深圳再次啟程，走過天津、杭州、南寧、成都、南京、武漢、澳門、太原、廣州等城市後，第70場和71場來到了西安，會一會相隔10年的聚會，有老朋友也有10歲的小小新朋友兩代人前來跟著李宗盛盡情唱合。

李宗盛透過新聞稿表示，「西安結束後暫時休個小假，非常感謝一路以來各單位協助，我也即將奔7，能唱多少場就唱多少場。」演唱會中，李宗盛特別選唱「真心英雄」獻給所有的真心英雄。

穿過李宗盛的創作時光長廊，帶領全場在吉他彈奏的旋律裡認識李宗盛，李宗盛分享這次到西安開演唱會的心情，「這次巡演狀態輕鬆，是以一種見老朋友心態，緬懷過去的美好年代，主要把我的歌溫習一遍，老李是陪唱，大家是主唱。」

李宗盛的「有歌之年」巡迴演唱會持續，不遠千里「飄洋過海」會歌迷，於11月16日在新加坡室內體育館、12月6日則在多倫多Coca-Cola Coliseum、12月14日到紐約Barclays Center、以及12月21日在拉斯維加斯的MGM Grand Garden Arena開唱，李宗盛將用音樂觸動許久未見的思念之情。 （編輯：李亨山）1131028