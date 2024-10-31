劉德華10/31台北演唱會因颱風喊停 是否補辦未定

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（中央社記者王心妤、陳怡璇台北31日電）歌手劉德華原訂今晚在台北小巨蛋舉辦「今天…is the Day」巡迴演唱會，受到颱風康芮影響，主辦單位下午緊急宣布接獲北捷通知停辦，未來是否將補辦將儘速公布。

劉德華原訂今晚起連續4天在台北小巨蛋開唱，昨晚北市宣布停班停課，主辦單位仍表示會如期開唱，但附註將滾動式調整。

主辦單位超級圓頂今天下午3時在臉書發文公告，指出臨時接獲場地單位台北捷運公司通知，要求停辦今晚演唱會，目前正積極和各單位討論是否及何時可補辦今日取消之場次，針對所有觀眾造成不便，深感抱歉。

康芮颱風來勢洶洶，台北捷運也以新聞稿表示，今晚劉德華在小巨蛋舉辦演唱會，北捷經綜合考量後，基於觀眾人身安全，並依照契約規定通知主辦單位今晚演唱會停辦，並請主辦單位評估因應方案再行公告。

北捷說明，考量文湖線、高架平面路段（圓山站至淡水站、新北投站、小碧潭站）因風速已達停駛標準，今天上午11時停止營運，預計今天下午到夜間，將是台北市風雨最大的期間，呼籲民眾留在家中，以策安全。

至於退票辦法，主辦單位在臉書貼文中強調，將受理今晚演唱會全額退票且免收手續費，受理時間至11月6日晚上11時59分為止，退票及是否補辦等細節將儘速公布。（編輯：龍柏安）1131031