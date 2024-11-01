香港演員張啟樂打拚20年 孤注一擲來台發展奪廣播金鐘獎[影]

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（中央社記者陳鎧妤台北1日電）本屆廣播金鐘獎有一位香港人獲獎，是演員張啟樂。他上台領獎時心情激動，含淚致謝。在香港演藝圈打拚20年，觀眾未必記得他的名字；5年前孤注一擲在台灣從頭開始，終於獲得肯定。他的人生演活了一齣「苦盡甘來」的勵志劇。

45歲的張啟樂憑主持中央廣播電台節目「台味超有港」，獲得本屆廣播金鐘獎「生活風格節目獎」。

張啟樂早已跟台灣結緣。他接受中央社訪問時說，14歲已立志入娛樂圈，夢想當歌手，「當時看到周華健、邰正宵都是香港人，他們先在台灣成名，再在香港大受歡迎，覺得如果自己也有這機會就好了。」

影片來源：金鐘獎 Golden Bell Awards

朝向夢想進發，總是荊棘滿途。張啟樂中學畢業後做過銷售員，售賣英語發聲字典，又當過餐廳歌手。後來他簽約經紀人，2001年人生第一次來台灣，就是想了解有沒有發展機會。

2001年底他加入香港「亞洲電視」藝員訓練班，翌年正式簽約5年。期間他主持了一個為觀眾帶來歡樂的節目「開心大發現」，又拍過一些受矚目的電視劇如「萬家燈火」、「情陷夜中環」等。雖然有一定的曝光率，但與夢想仍有一段距離。

當時張啟樂要面對另一個現實的問題，就是不論工作多少，月薪只有港幣6000元（約新台幣2.4萬元），根本不夠生活。

與亞視約滿後張啟樂曾在中國大陸拍電影，期間認識了一位台灣人。這一次，朋友為他打開了台灣這扇門，讓他認識了不少台灣藝人，也有機會親身感受台灣的人文風情。他漸漸愛上這個寶島，曾經一年來台逾10次。

5年前當時已40歲的張啟樂孤注一擲在台灣由零開始，重新為演藝事業打拚。他說，「我當時沒想後路，因為沒有成功過，又何來失敗。如果在台灣有所收穫，我就賺了。」中央社記者張新偉攝 113年11月1日

可惜幕前演出沒太大起色，2011年他重返亞洲電視，其後被無理解僱。這時他已過了30歲，覺得在香港的演藝事業到了瓶頸，再次燃起到台灣追夢的欲望。

張啟樂一度將工作重心轉移到幕後，包括與2名台灣朋友合作開設經紀人及製作公司，其後因與搭檔意見分歧而拆夥。他又做過電台節目主持，參與商場活動表演，及協助聯繫台灣藝人到港做宣傳表演等。

他曾是香港最早的直播帶貨藝人之一，試過一晚賣貨20多萬港幣，獲台灣媒體稱為「港版叫賣哥」。他直言，「我其實目標不是賣貨，而是想做節目，滿足自己的表演慾、創作，又可以賺到錢。」

惟2019年香港社會環境發生巨變，很多表演活動都取消了，張啟樂的工作也停下來。其後他在前台灣籍電視台經紀人的鼓勵下，申請工作簽證來台發展。原本計劃台港兩邊走，但2020年他抵台不久，因為疫情開始封關，他決心留台打拚，那年他40歲。

影片來源：港仔張啟樂的臺灣生活

張啟樂說，「我覺得自己像一幅畫，在一張畫紙上畫了三、四十年，觀眾對我已經有既定的印象，認識我就認識我，不認識就不認識。來台灣雖然從頭開始，一定辛苦，但等如有人給我一張新的畫紙，可以重新畫過。人生可以重頭來過，沒有多少人人生有第二次機會。我有，為何不嘗試？」

他又說，「當時自己沒有負擔，反正在香港什麼都沒有，自己又比較喜歡台灣，既然上天叫我這樣，就這樣走下去。」

張啟樂孤注一擲，在台由零開始，「我當時沒想後路，因為沒有成功過，又何來失敗。如果在台灣有所收穫，我就賺了」，他說。

張啟樂來台時，身上只有港幣3萬元，銀行戶口的積蓄也不多，兼且沒有收入，更要應付房租等開支，他限制自己每天只能用200元台幣。

香港演員張啟樂在港演藝圈打拚20年，觀眾未必記得他的名字；5年來台灣從頭開始，2024年獲得廣播金鐘獎，終於獲得肯定。中央社記者張新偉攝 113年11月1日

樂天知命的性格讓張啟樂一次又一次跨過難關，他慢慢開設自己的網上頻道，去年中央廣播電台邀請他主持「台味超有港」，為他帶來人生第一個大獎。

回望過去20多年，張啟樂曾受過很多冷嘲熱諷，「你發明星夢？」、「你覺得自己很紅？」、「覺得自己很好笑？」有什麼令他堅持下去？他說，「因為喜歡表演，喜歡這個創意行業，可以將有限變無限，滿足感是其他行業沒有的」。他覺得自己的技能、思維，始終離不開這行業。

他對演藝事業的熱愛，就連人生也押下去。

在香港努力了這麼多年，但人生第一個大獎竟是在台灣獲得，張啟樂說，「有一個很強烈的感覺，就是如果我沒有來台灣，就不會有這一切」。

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看張啟樂的臉書，總是笑臉迎人。他說，「你自己都不樂觀，誰人幫你？」問他是如何在挫折中鼓勵自己，他大笑著說，「不用想辦法賺錢吃飯嗎？如果我意志消沉，誰人養我？其實我沒有刻意去想，但這是事實，日子總是要過，不是愁眉苦臉辛苦就會少些。」

經歷了這麼多年的起起落落，張啟樂明白到，理想、實踐和現實是三回事，只能做好當下的事。在台5年他拍過4部電影、4部電視劇，也獲邀參加綜藝節目，獲獎對他來說是更是不可思議。未來他希望有一部代表作，一個讓人記得的角色，及繼續自己的使命讓台港兩地人加深了解。（編輯：周慧盈）1131101